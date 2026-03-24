20 Millionen Absatz erwartet
Apple plant großen Wurf: Falt-iPhone kommt 2026
Apple steht laut Bank of America vor dem nächsten großen Innovationsschub: Ein faltbares iPhone ab 2026 und ein neuer Launch-Rhythmus könnten Nachfrage, Preise und Margen deutlich verändern.
- Faltbares iPhone 2026 mit 7,7–7,8 Zoll Display
- Produktion 10–20 Mio Geräte vor allem in China
- Launch künftig Pro im Herbst, Standard im Frühjahr
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Apple bereitet laut einer aktuellen Analyse der Bank of America den Einstieg in eine neue Smartphone-Ära vor. Demnach könnte der Konzern bereits 2026 sein erstes faltbares iPhone auf den Markt bringen – ein Schritt, der die Nachfrage deutlich ankurbeln und für Euphorie unter Apple-Anhängern führen dürfte.
Nach Einschätzungen aus der asiatischen Lieferkette soll das Gerät im Buchformat aufklappbar sein und über ein Display von rund 7,7 bis 7,8 Zoll verfügen. Trotz des neuen Formfaktors soll das Modell im zusammengeklappten Zustand weniger als 10 Millimeter dick sein. In der ersten Generation wird offenbar auf Face ID verzichtet, stattdessen soll Touch ID zum Einsatz kommen. Auch eine physische SIM-Karte ist demnach nicht vorgesehen.
Die Erwartungen an die Nachfrage sind hoch: Die Lieferkette bereitet sich auf Produktionsvolumina zwischen 10 und 20 Millionen Geräten vor. Damit würde Apple deutlich über den bisherigen Verkaufszahlen vergleichbarer Modelle der Konkurrenz liegen. Vor allem Nutzer von Pro-Modellen sowie Käufer in China gelten als zentrale Zielgruppe.
Parallel dazu deutet sich eine strategische Änderung beim iPhone-Launch an. Künftig könnten die Pro-Modelle wie gewohnt im Herbst erscheinen, während Standard- und weitere Varianten erst im Frühjahr folgen. Ziel ist es, die Produktionsauslastung gleichmäßiger über das Jahr zu verteilen und extreme Lastspitzen zu vermeiden.
Für die Geschäftsentwicklung bedeutet das kurzfristig Verschiebungen: Für das Geschäftsjahr 2026 rechnen die Analysten mit geringeren Stückzahlen und Umsätzen durch den verzögerten Verkaufsstart. Ab 2027 dürfte sich dieser Effekt jedoch normalisieren.
Trotz leicht gesenkter Gewinnschätzungen bleibt die Bank of America optimistisch und bestätigt ihre Kaufempfehlung. Das Kursziel wird auf 320 US-Dollar angepasst. Treiber bleiben neben neuen Hardware-Innovationen vor allem KI-Funktionen, wachsende Service-Erlöse sowie steigende Margen durch eigene Chips.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion