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    Der Börsen-Tag

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    DAX-Rally: Deutsche Indizes überflügeln Wall Street – MDAX & SDAX explodieren

    Deutsche Aktienindizes starten fulminant durch und lassen die US-Märkte klar hinter sich – vor allem Nebenwerte und Technologietitel sorgen für kräftige Kursausschläge.

    Der Börsen-Tag - DAX-Rally: Deutsche Indizes überflügeln Wall Street – MDAX & SDAX explodieren
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    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks haben den Handelstag mit deutlichen Gewinnen bestritten, wobei die deutschen Börsenbarometer besonders stark zulegen. In Deutschland verzeichnet der DAX einen kräftigen Anstieg von 2,19 Prozent auf 22.711,91 Punkte. Noch dynamischer präsentiert sich der MDAX, der um 2,82 Prozent auf 28.323,37 Punkte klettert und damit heute der stärkste der großen deutschen Indizes ist. Auch die Nebenwerte im SDAX legen deutlich zu: Der Index steigt um 2,25 Prozent auf 16.490,94 Punkte. Etwas verhaltener, aber ebenfalls klar im Plus zeigt sich der TecDAX, der um 1,48 Prozent auf 3.444,53 Punkte steigt. An der Wall Street fallen die Kursgewinne im Vergleich zu den deutschen Märkten moderater aus. Der Dow Jones legt um 0,95 Prozent auf 46.248,55 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 steigt um 0,78 Prozent auf 6.588,68 Punkte. In der Gesamtbetrachtung entwickeln sich die deutschen Indizes damit heute deutlich stärker als die US-Leitindizes. Besonders die mittelgroßen und kleineren Werte (MDAX und SDAX) profitieren überdurchschnittlich, während Technologiewerte im TecDAX zwar ebenfalls zulegen, aber hinter der Dynamik der übrigen deutschen Indizes zurückbleiben.

    DAX

    Siemens Energy führt die Gewinnerliste mit +6.00%, gefolgt von Brenntag +5.82% und Heidelberg Materials +4.64%. Auf der Verliererseite stehen Qiagen -1.31%, Zalando -1.90% und Rheinmetall -2.15%. Die stärkste Aufwärtsbewegung beträgt 6.00%, der größte Rückgang -2.15% — die Spanne zwischen Best- und Worst-Performer liegt bei 8,15 Prozentpunkten.

    MDAX

    Delivery Hero sticht mit +10.33% heraus, gefolgt von AUTO1 Group +6.70% und FUCHS Pref +6.02%. HENSOLDT fällt um -2.12%, Redcare Pharmacy um -4.22% und TKMS um -4.30%. Die Tops übertreffen die Flops deutlich; die Differenz zwischen dem höchsten Gewinn und dem größten Verlust beträgt 14,63 Prozentpunkte.

    SDAX

    PVA TePla setzt mit +14.48% ein Ausrufezeichen, Elmos Semiconductor folgt mit +10.83% und tonies Registered (A) mit +9.86%. Auf der Verliererseite liegen SMA Solar Technology -2.66%, Evotec -2.86% und Gerresheimer -10.81%. Die Bandbreite ist hier besonders groß: 25,29 Prozentpunkte zwischen dem stärksten Gewinn und dem größten Verlust.

    TecDAX

    Elmos Semiconductor führt auch im TecDAX mit +10.83% vor SUESS MicroTec +8.21% und Ottobock +5.98%. HENSOLDT (-2.12%), SMA Solar Technology (-2.66%) und Evotec (-2.86%) bilden die Schlusslichter. Mehrere Titel erscheinen in mehreren Indizes: Elmos als Top sowohl im SDAX als auch im TecDAX, HENSOLDT, SMA und Evotec mehrfach als Verlierer.

    Dow Jones

    3M liegt vorn mit +3.59%, gefolgt von The Home Depot +3.38% und Sherwin-Williams +3.12%. Auf der Negativseite stehen Salesforce -0.69%, Walt Disney -0.75% und UnitedHealth Group -1.90%. Die Schwankungen sind moderater; die Spanne zwischen Top und Flop beträgt 5,49 Prozentpunkte.

    S&P 500

    Norwegian Cruise Line führt die Gewinner mit +6.81% an, gefolgt von Carvana Registered (A) +6.20% und Albemarle +6.19%. Die größten Rückgänge verzeichneten Seagate Technology Holdings -3.04%, Molina Healthcare -3.13% und SanDisk Corporation -3.62%. Die Differenz zwischen höchstem Anstieg und größtem Rückgang liegt bei 10,43 Prozentpunkten.

    Quervergleich

    Der stärkste Tagesgewinner aller gelisteten Werte ist PVA TePla mit +14.48%, der größte Verlierer Gerresheimer mit -10.81%. Besonders hohe Volatilität zeigen kleinere bzw. technologie- und spezialwertlastige Indizes (SDAX, TecDAX, MDAX), während der Dow Jones vergleichsweise ruhigere Top-/Flop-Werte aufweist. Mehrfache Nennungen (Elmos als Top; HENSOLDT, SMA, Evotec als Flops) deuten auf branchenübergreifende Bewegungen bei bestimmten Titeln hin.


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