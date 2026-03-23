Brenntag Aktie explodiert - 23.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Brenntag Aktie. Sie steigt um +7,00 % auf 51,34€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Brenntag Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 51,34€, mit einem Plus von +7,00 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Brenntag ist ein führender Chemiedistributor mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Wichtige Konkurrenten sind Univar Solutions und IMCD Group. Brenntags Alleinstellungsmerkmale sind sein globales Netzwerk und maßgeschneiderte Dienstleistungen.

Der heutige Anstieg bei Brenntag konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -3,22 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,45 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Brenntag um -3,98 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,07 % geändert.

Brenntag Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,47 % 1 Monat -11,45 % 3 Monate -3,22 % 1 Jahr -24,83 %

Informationen zur Brenntag Aktie

Es gibt 144 Mio. Brenntag Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,39 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Aktienindizes starten fulminant durch und lassen die US-Märkte klar hinter sich – vor allem Nebenwerte und Technologietitel sorgen für kräftige Kursausschläge.

Top- und Flop-Aktien am 23.03.2026 im DAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Brenntag Aktie jetzt kaufen?

Ob die Brenntag Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brenntag Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.