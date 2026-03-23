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    Brenntag Aktie explodiert - 23.03.2026

    Am 23.03.2026 ist die Brenntag Aktie, bisher, um +7,00 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Brenntag Aktie.

    Besonders beachtet! - Brenntag Aktie explodiert - 23.03.2026
    Foto: Brenntag SE

    Brenntag ist ein führender Chemiedistributor mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Wichtige Konkurrenten sind Univar Solutions und IMCD Group. Brenntags Alleinstellungsmerkmale sind sein globales Netzwerk und maßgeschneiderte Dienstleistungen.

    Brenntag Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.03.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Brenntag Aktie. Sie steigt um +7,00 % auf 51,34. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Brenntag Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 51,34, mit einem Plus von +7,00 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Anstieg bei Brenntag konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -3,22 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,45 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Brenntag um -3,98 % verloren.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,07 % geändert.

    Brenntag Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,47 %
    1 Monat -11,45 %
    3 Monate -3,22 %
    1 Jahr -24,83 %

    Informationen zur Brenntag Aktie

    Es gibt 144 Mio. Brenntag Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,39 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Brenntag Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brenntag Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Brenntag

    +6,16 %
    +5,54 %
    -11,84 %
    -3,24 %
    -25,29 %
    -29,07 %
    -32,56 %
    -2,56 %
    +198,13 %
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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