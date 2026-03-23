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    net digital AG: Prognose 2026 – Starkes Wachstum bei Umsatz & Ergebnis

    Die net digital AG blickt optimistisch auf 2026: Trotz hoher Investitionen erwartet das Unternehmen deutlich steigende Umsätze und ein kräftig wachsendes Ergebnis.

    net digital AG: Prognose 2026 – Starkes Wachstum bei Umsatz & Ergebnis
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • net digital AG veröffentlicht für 2026 eine Prognose mit weiterem Wachstum von Umsatz und Ergebnis.
    • Umsatzprognose 2026: 48–53 Mio. Euro.
    • Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr (vorläufig, ungeprüft): rund 38 Mio. Euro.
    • EBITDA-Prognose 2026: 4,7–5,2 Mio. Euro (nach 4,2 Mio. Euro im Vorjahr, laut vorläufigen Zahlen).
    • Trotz Investitionen und Aufwendungen für Geschäftsexpansion wird ein weiteres Ergebniswachstum erwartet; positive Entwicklung breite sich über alle Geschäftsbereiche aus.
    • Veröffentlichung als Insiderinformation am 23.03.2026; Emittent: net digital AG (ISIN DE000A2BPK34, Ticker VRL), gelistet u. a. im Freiverkehr Düsseldorf/Frankfurt.

    Der Kurs von net digital lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,17 % im Plus.
    5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,500EUR das entspricht einem Minus von -1,02 % seit der Veröffentlichung.


    net digital

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    ISIN:DE000A2BPK34WKN:A2BPK3





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