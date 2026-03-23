Berlin fordert von Ungarn Aufklärung zu Russland-Vorwürfen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung fordert von der ungarischen Regierung eine Klärung der Vorwürfe, sie habe EU-interne Informationen an Russland weitergegeben. "Die Vorwürfe, die da aufgestellt werden, sind sehr, sehr schwerwiegend", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Die Beratungen im Kreis der EU und der EU-Außenminister seien vertraulich und beruhten auf jenen Prinzipien, auf denen die Union basiere. Dazu gehöre im Besonderen der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit.

Diese Grundsätze seien nicht verhandelbar, sagte der Sprecher weiter. "Eine Verletzung dieser Grundsätze werden wir auch nicht hinnehmen." Er ergänzte: "Es ist jetzt an der ungarischen Regierung, sich dazu zu verhalten." Klar sei, dass kein Mitgliedstaat den Grundsätzen der EU zuwiderhandeln dürfe.