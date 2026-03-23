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    Drohne stürzt nahe belarussischer Grenze in Litauen ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Unbekanntes Flugobjekt stürzte nahe Lavysas-See ab
    • Trümmerteile und Einsatzkräfte mit Hubschrauber vor Ort
    • Belarus als Verbündeter und wiederholte Drohnenflüge
    Drohne stürzt nahe belarussischer Grenze in Litauen ab
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    VILNIUS (dpa-AFX) - Im Südosten des EU- und Nato-Mitglieds Litauen ist ein unbekanntes Flugobjekt in den litauischen Luftraum geflogen und nahe dem Lavysas-See abgestürzt. Der Vorfall im Bezirk Varena nahe der Grenze zu Belarus werde untersucht, teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius mit. Bei dem Objekt, das in der Nacht zu Montag in den Luftraum eingedrungen war, soll es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Drohne handeln.

    Nach Angaben der Behörden sind Trümmerteile am Absturzort sichtbar. Polizei und Feuerwehr seien vor Ort, ein Hubschrauber der Luftwaffe werde zur Luftüberwachung eingesetzt. Für die Anwohner besteht keine Gefahr, hieß es in der Mitteilung. Regierungschefin Inga Ruginiene berief für Dienstag eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates ein.

    Video zeigt Absturz und Explosion

    In einem vom litauischen Rundfunk veröffentlichten Video einer Überwachungskamera, das den Vorfall zeigen soll, ist das surrende Geräusch eines fliegenden Objekts zu hören. Wenig später ertönt in der Aufnahme eine Explosion, Flammen erhellen den Horizont, und brennende Trümmer des am Nachthimmel nicht sichtbaren Objekts fallen herab. Auch Anwohner berichteten litauischen Medien zufolge ähnliches.

    Belarus ist ein enger Verbündeter Russlands. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind wiederholt Drohnen in den Luftraum von Litauen eingedrungen./awe/DP/men





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