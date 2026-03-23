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    Besonders beachtet!

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    Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie mit kräftigem Kursplus - 23.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie bisher um +7,07 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie.

    Besonders beachtet! - Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie mit kräftigem Kursplus - 23.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Smurfit Westrock ist ein globaler Marktführer in der Verpackungsindustrie, bekannt für nachhaltige Lösungen und innovative Technologien.

    Smurfit Westrock Public Limited Company Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 23.03.2026

    Mit einer Performance von +7,07 % konnte die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,20 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 33,30, mit einem Plus von +7,07 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Anstieg bei Smurfit Westrock Public Limited Company konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -5,25 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie damit um -12,54 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,94 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Smurfit Westrock Public Limited Company einen Rückgang von -6,69 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,03 % geändert.

    Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,54 %
    1 Monat -24,94 %
    3 Monate -5,25 %
    1 Jahr -22,36 %

    Informationen zur Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie

    Es gibt 524 Mio. Smurfit Westrock Public Limited Company Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,72 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 23.03. - Dow Jones stark +1,72 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

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    Ob die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Smurfit Westrock Public Limited Company

    +6,29 %
    -11,70 %
    -20,53 %
    -21,16 %
    ISIN:IE00028FXN24WKN:A40C7D



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    Verfasst von Markt Bote
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