Schweitzer soll Koalitionsverhandlungen für SPD führen

MAINZ (dpa-AFX) - Der abgewählte rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer soll für die SPD die Verhandlungen mit der CDU über eine große Koalition führen. Das habe das SPD-Präsidium einstimmig beschlossen, sagte Parteichefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler nach der Sitzung in Mainz.

Sie und die stellvertretenden Parteivorsitzenden Doris Ahnen und Sven Teuber nähmen auch an den Verhandlungen teil.