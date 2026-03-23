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    Lufthansa-Airlines fliegen bis Herbst nicht nach Nahost

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa Gruppe meidet viele Ziele im Nahen Osten
    • Abu Dhabi Amman Beirut Dammam Riad bis 24 Oktober
    • Dubai und Tel Aviv bis 31 Mai nicht angeflogen
    Lufthansa-Airlines fliegen bis Herbst nicht nach Nahost
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT/DUBAI (dpa-AFX) - Die Airlines des Lufthansa -Konzerns meiden wegen des Iran-Kriegs viele Ziele in Nahost noch für längere Zeit. Einzelne Flughäfen wie Abu Dhabi, Amman, Beirut, Dammam, Riad, Erbil, Maskat und Teheran sollen bis zum 24. Oktober nicht mehr angeflogen werden, wie das Unternehmen in Frankfurt mitteilt. Es führt dafür Sicherheitsrisiken und betriebliche Gründe an. Eine kürzere Frist wählt in dieser Flughafen-Gruppe nur die Direktflugtochter Eurowings, die Beirut und Erbil zunächst nur bis zum 30. April ausgesetzt hat.

    Die genannten Fristen gelten für die Airlines Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss und Lufthansa Cargo. Die Flughäfen in Dubai und Tel Aviv sollen sie bis zum 31. Mai nicht anfliegen. Frachtflüge der Lufthansa Cargo und Eurowings-Passagierflüge in Israels Metropole pausieren zunächst bis zum 30. April./ceb/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,99 % und einem Kurs von 7,608 auf Tradegate (23. März 2026, 19:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -8,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,12 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -20,97 %/+18,55 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursrisiken und Bewertungsfaktoren der Lufthansa: technische Analyse sieht Rückschlag bis ~6 € bei anhaltender Golf‑Krise, erhöhte Volatilität und schwache Anlegerstimmung. Diskutiert werden hohe Personal- und Pilotenkosten, Streikfolgen (~700 Mio), Capex für neue Langstreckenflieger, Ölpreis‑ und Routenrisiken sowie eine steuerliche Entlastung für Tickets.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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