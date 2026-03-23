NRW-SPD-Chef Post schlägt 'konzertierte Aktion' vor

BIELEFELD (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens SPD-Chef Achim Post hat angesichts der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Lage eine "konzertierte Aktion" von Bundesregierung, Arbeitgebern und Gewerkschaften vorgeschlagen. "Wir dürfen nicht länger Einzelideen diskutieren, sondern müssen mit allen Gruppen zu gemeinsamen Ergebnissen kommen", sagte Post der "Neuen Westfälischen".

Angesichts von zwei Kriegen und einer schwer geschädigten Wirtschaft müsse die Koalition jetzt handeln. Als Sofortmaßnahmen schlug Post vor, die Mineralölsteuer befristet vom 1. April bis 31. Dezember um fünf Cent pro Liter zu senken, die Pendlerpauschale zu erhöhen und die Steuern für kleine und mittlere Einkommen zu senken.