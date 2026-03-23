Börsen Update USA - 23.03. - Dow Jones stark +1,39 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:58:22) bei 46.449,08 PKT und steigt um +1,39 %.

Top-Werte: Sherwin-Williams +3,41 %, 3M +3,17 %, The Home Depot +2,70 %, Caterpillar +2,20 %, Amazon +1,95 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -2,90 %, Walt Disney -1,72 %, Procter & Gamble -0,83 %, Salesforce -0,73 %, Johnson & Johnson -0,54 %

Der US Tech 100 steht bei 24.290,89 PKT und gewinnt bisher +1,18 %.

Top-Werte: Insmed +5,96 %, Palantir +5,22 %, ASML Holding NV NY +4,86 %, Arm Holdings +3,39 %, Broadcom +3,21 %

Flop-Werte: Micron Technology -5,97 %, Seagate Technology Holdings -3,68 %, Thomson Reuters -3,35 %, Linde -2,81 %, Alnylam Pharmaceuticals -2,26 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.613,97 PKT und steigt um +1,16 %.

Top-Werte: Smurfit Westrock Public Limited Company +6,75 %, Albemarle +6,53 %, Qnity Electronics +6,21 %, MGM Resorts +5,98 %, Carvana Registered (A) +5,42 %

Flop-Werte: Micron Technology -5,97 %, SBA Communications Registered (A) -5,87 %, Centene -4,23 %, Seagate Technology Holdings -3,68 %, Healthpeak Pptys -3,26 %