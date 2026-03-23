Micron Technology Aktie crasht -5,97 % - 23.03.2026

Die Micron Technology Aktie ist bisher um -5,97 % auf 348,35€ gefallen. Das sind -22,13 € weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Micron Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +51,33 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,67 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Micron Technology eine positive Entwicklung von +42,57 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,18 % geändert.

Micron Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,02 % 1 Monat -2,67 % 3 Monate +51,33 % 1 Jahr +306,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung und Bewertung von Micron Technology. Diskussionen drehen sich um hohe Investitionen und den zukünftigen Ausblick auf KI/Robotik, die Gewinnentwicklung und die Balance von Capex zu Forecast. Es werden Bewertungsrelationen (KGV rund 5) und konkrete Kursziele bzw. Einstiegspunkte genannt (z. B. 317 EUR). Zudem wird die Helium-Lieferkette als fundamentaler Faktor (Multi-Sourcing, Linde/Air Liquide) diskutiert, ebenso potenzielle Marktreaktionen wie »Sell the news«.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 393,93 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,14 %. Western Digital notiert im Minus, mit -1,04 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +2,89 %.

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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.