    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro baut Gewinne aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro steigt im US-Handel nach Trump-Aussagen zum Iran
    • Euro bei 1,1626 Dollar, EZB-Referenz 1,1596 Dollar
    • Trump sprach von 15 Übereinstimmungen, Iran dementiert
    Devisen - Euro baut Gewinne aus
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag im späten US-Devisenhandel weiter zugelegt. Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg und die damit verbundene Hoffnung auf eine Beilegung des Kriegs belasteten den US-Dollar. Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,1626 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1596 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8623 Euro gekostet.

    Die USA und der Iran sind sich nach Darstellung von US-Präsident Trump bei rund 15 Punkten einer möglichen Vereinbarung einig geworden. "Sie werden nie Atomwaffen haben. Sie haben dem zugestimmt", sagte der Republikaner. Es gebe wesentliche Übereinstimmungen in den meisten Punkten. Zuvor hatte Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, dass er wegen "produktiver Gespräche" mit dem Iran mögliche Angriffe auf dortige Kraftwerke verschiebe. Der Euro profitierte von der Entwicklung, da die Weltleitwährung Dollar weniger als sicherer Hafen gesucht wird. Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dementierte unterdessen: Es habe keine Verhandlungen mit den USA gegeben./bek/jha/





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Euro baut Gewinne aus Der Kurs des Euro hat am Montag im späten US-Devisenhandel weiter zugelegt. Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg und die damit verbundene Hoffnung auf eine Beilegung des Kriegs belasteten den US-Dollar. Zuletzt notierte die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     