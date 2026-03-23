Trump sieht Chance für ein Abkommen mit dem Iran

TEL AVIV/WASHINGTON/ (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich erstmals zu von den USA verkündeten Gesprächen mit dem Iran über eine mögliche Vereinbarung im Iran-Krieg geäußert. "Präsident (Donald) Trump ist überzeugt, dass es eine Chance gibt, die enormen Erfolge, die wir mit dem US-Militär erzielt haben, zu nutzen, um die Kriegsziele durch ein Abkommen zu verwirklichen - ein Abkommen, das unsere vitalen Interessen schützt", sagte er in einer Videobotschaft.

"Vorhin habe ich mit unserem Freund Präsident Trump telefoniert", erklärte Netanjahu darin weiter. Israels Regierungschef sagte zugleich, dass die Angriffe auf den Iran fortgesetzt würden. "Wir zerschlagen das Raketenprogramm und das Atomprogramm". Den Angaben nach will Israel auch weiterhin gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon militärisch vorgehen.