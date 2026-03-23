Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie weiter auf Talfahrt - 23.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -8,81 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Estée Lauder Companies ist ein führendes Kosmetikunternehmen mit einem breiten Portfolio an Premium-Marken. Es ist bekannt für seine Innovationskraft und starke Marktpräsenz. Hauptkonkurrenten sind L'Oréal und Shiseido. Einzigartig ist die Markenvielfalt und globale Reichweite.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -27,11 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie damit um -13,29 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,72 %. Im Jahr 2026 gab es für Estee Lauder Companies Registered (A) bisher ein Minus von -24,66 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,72 % geändert.

Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,29 % 1 Monat -30,72 % 3 Monate -27,11 % 1 Jahr +21,00 %

Informationen zur Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie

Es gibt 247 Mio. Estee Lauder Companies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,91 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,86 %. Procter & Gamble notiert im Minus, mit -0,66 %. L'Oreal notiert im Plus, mit +0,76 %.

Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.