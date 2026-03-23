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    Aktien New York Schluss

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    Kurse erholt - Trump setzt Drohung gegen Iran aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Vage Hoffnung auf Entspannung des Iran-Konflikts
    • Trump stoppt Angriffe auf iranische Energieanlagen
    • Dow Jones und Nasdaq erholen sich an den US-Märkten
    Aktien New York Schluss - Kurse erholt - Trump setzt Drohung gegen Iran aus
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat am Montag die vage Hoffnung auf eine Entspannung des Iran-Kriegs für Gewinne gesorgt. US-Präsident Donald Trump setzte seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für fünf Tage aus mit dem Hinweis, es gebe "produktive Gespräche". Der Leitindex Dow Jones Industrial legte daraufhin um 1,38 Prozent auf 46.208,47 Zähler zu. Am Freitag war der Dow auf den tiefsten Stand seit September gefallen.

    Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dementierte allerdings die Aussagen Trumps: Es habe keine Verhandlungen mit den USA gegeben.

    Der marktbreite S&P 500 erholte sich zum Wochenauftakt um 1,15 Prozent auf 6.581,00 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,22 Prozent und schloss bei 24.188,59 Zählern. Beide Börsenbarometer waren am Freitag wegen des Kriegs im Nahen Osten ebenfalls auf Tiefstände seit September abgerutscht./bek/jha/





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