Kurse erholt - Trump setzt Drohung gegen Iran aus

Ich denke, dem Artikel geht es weniger um die 23 Aktien, sondern darum, dass man dort 1 Stunde lang Werbung konsumiert.

Kontron und Nestle empfand ich als überraschende Aktiennennungen.

Insbesondere Nestle, wo der Kurs seit 5 Jahren eher runter wie rauf geht.

Nach Seite 8, hatte ich auch keine Lust mehr.

Einer der schlechtesten Artikel die ich je zum Thema gesichtet habe.





@

Mein Anspruch wäre, dass eine Aktie langfristig stabil wächst

Den Anspruch finde ich gut.

Darf eine Aktie unter langfristigen Gesichtspunkten in einem Zeitraum von 5 oder 10 Jahren auch mal seitwärts- oder abwärtslaufen?

Einige Marktteilnehmer unterscheiden zwischen Dividenden Aristokraten, Königen, und Königinnen.

Wenn ich mir die DAX, Dow und S&P Titel so anschauen, dann macht jede Aktie immer mal wieder eine Pasue bzgl. dem wachsen.





@ - da sich Timburg zurückziehen will, finde ich es gut, dass du zu fallenden Kursen schreibst.

Ich denke auch, dass @ eine andere Strategie fahren wird als Anleger wo es um ein Zusatzeinkommen geht.

Das wird jetzt nicht jedem helfen: Aus meiner Sicht sollte die bestehende Strategie Hilfestellung geben, ob und wie man jetzt reagiert.

Für mich selbst, sehe ich noch keinen spezifischen Tatendrang irgendwo raus/rein gehen zu müssen.

Dass das Börsenvermögen jetzt runter geht, nehme ich hin, wird danach schon wieder hoch gehen.





Ausrüster für Ölanlagen könnten ebenfalls vor einem neuen Boom stehen.

Verkäufer von Versicherungen könnten neue Policen mit höherer Marge verkaufen.

Wobei die Versicherungen bei Raketentreffern nicht greifen.





@

Würdest du auf dem Level wieder in Pfizer rein gehen?



