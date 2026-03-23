ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Kurse erholt - Trump setzt Iran-Drohung aus
- Märkte steigen nach Trumps fünf Tage Aussetzung
- Leitindizes erholen sich nach Kriegsängsten deutlich
- Techwerte und Fluglinien profitieren von Entspannung
NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat am Montag die vage Hoffnung auf eine Entspannung des Iran-Kriegs für Gewinne gesorgt. US-Präsident Donald Trump setzte seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für fünf Tage aus mit dem Hinweis, es gebe "produktive Gespräche". Der Leitindex Dow Jones Industrial legte daraufhin um 1,38 Prozent auf 46.208,47 Zähler zu. Am Freitag war der Dow auf den tiefsten Stand seit September gefallen.
Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dementierte allerdings die Aussagen Trumps: Es habe keine Verhandlungen mit den USA gegeben.
Der marktbreite S&P 500 erholte sich zum Wochenauftakt um 1,15 Prozent auf 6.581,00 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,22 Prozent und schloss bei 24.188,59 Zählern. Beide Börsenbarometer waren am Freitag wegen des Kriegs im Nahen Osten ebenfalls auf Tiefstände seit September abgerutscht.
Geoff Yu, leitender Makrostratege bei Bank of New York Mellon, äußerte sich vorsichtig optimistisch, sollten die Aussagen zutreffen und tatsächlich Hoffnung auf einen Ausweg aus dem Konflikt bestehen. Dann könnten die Anleger neben einer Stabilisierung der Aktienmärkte auch damit rechnen, dass zuletzt schon eingepreiste, aggressive Zinserhöhungen am Markt wieder zurückgenommen würden.
Die zuletzt vom Ölpreis stark angetriebenen Kurse von US-Ölkonzernen wie ExxonMobil oder Chevron gaben mit dem wieder fallenden Ölpreis zunächst nach, drehten anschließend aber wieder ins Plus. Anleger nutzten hier schon geringe Kursverluste zum Einstieg.
Erleichtert zeigten sich die Anleger bei Fluggesellschaften. Titel von American Airlines und Delta Air Lines verteuerten sich um 3,6 und 2,7 Prozent. Papiere von United Airlines stiegen um 4,5 Prozent.
Eine Erholung gab es auch im Technologiesektor. Diese war zuvor schon in Europa erkennbar und dem schlossen sich im New Yorker Handel auch die sieben wichtigsten Tech-Riesen der USA an, die sogenannten Glorreichen Sieben. Deren Kursgewinne reichten bis zu 3,5 Prozent für Tesla . Für Aufmerksamkeit sorgte am Wochenende der Konzernchef des Elektroautobauers, Elon Musk, der Pläne zum Bau einer gigantischen Chipfabrik bekannt gab.
Papiere von Estee Lauder sackten um fast 8 Prozent ab auf ein Tief seit vergangenem Sommer. Einem Bericht der "Financial Times" zufolge will der Kosmetikkonzern mit der spanischen Mode- und Kosmetikgruppe Puig zusammengehen. Puig bestätigte Verhandlungen mit Estee Lauder./bek/jha/
--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 176,8 auf Tradegate (23. März 2026, 21:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -10,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Bil..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 374,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 352,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +7,14 %/+52,18 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
„Ich mag es, wenn Zahlen klar aufgeschlüsselt sind, deshalb habe ich das einfach einmal durch Copilot berechnen lassen. Sehr interessant !!!
Dividenden aus US‑Aktien
🔹 Welche Abzüge fallen an?
US‑Quellensteuer: 30 %, aber durch das Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) auf 15 % reduzierbar, wenn du das Formular W‑8BEN bei deinem Broker hinterlegt hast.
Deutsche Abgeltungsteuer:
25 % Abgeltungsteuer + 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Abgeltungsteuer
Die bereits gezahlten 15 % US‑Quellensteuer werden angerechnet, sodass du in Deutschland nur die Differenz zahlst.
🔹 Beispielrechnung
Angenommen, du erhältst 100 € Dividende:
USA ziehen 15 % ein → 15 €
In Deutschland wären eigentlich 25 € fällig, aber:
25 € – 15 € (anrechenbar) = 10 € deutsche Steuer
Soli: 5,5 % von 10 € = 0,55 €
➡️ Gesamtbelastung: 15 € + 10 € + 0,55 € = 25,55 €
➡️ Effektive Steuerlast: ca. 25,5 %
🇩🇪 Dividenden aus deutschen Aktien
🔹 Welche Abzüge fallen an?
25 % Abgeltungsteuer +
5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Abgeltungsteuer
Damit ergibt sich:
25 % Abgeltungsteuer +
+ 1,375 % Soli (5,5 % von 25 %)
➡️ Gesamt: 26,375 % Quellensteuerbelastung
Ich denke, dem Artikel geht es weniger um die 23 Aktien, sondern darum, dass man dort 1 Stunde lang Werbung konsumiert.
Talanx Aktie WKN: TLX100 ISIN: DE000TLX1005
111,90 EUR+1,635% +1,80
Talanx AG - Eigenkapitalrendite im Gesamtjahr bei 19,7 (17,9) Prozent
- Talanx AG - Konzernergebnis steigt im Gesamtjahr um 25 Prozent auf Rekordwert von 2.480 (1.977) Mio. EUR
- Talanx AG - Vorschlag zur Dividendenerhöhung um 33 Prozent auf 3,60 (2,70) EUR
- Talanx AG - Versicherungsumsatz im Gesamtjahr währungsbereinigt um 5 Prozent auf 49,0 (48,1) Mrd. EUR gestiegen
- Talanx AG - Eigenkapitalrendite im Gesamtjahr bei 19,7 (17,9) Prozent
- Talanx AG - Schaden-Kosten-Quote verbessert sich im Gesamtjahr auf 89,1 (90,3) Prozent
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/talanx-ag-eigenkapitalrendite-im-gesamtjahr-bei-19-7-17-9-prozent-ce7e5ed8de8ff222
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20260318091051-7b7bf00c0ac31acab1ccf57a3ab3217ec17ae677139de0514.png
https://www.ariva.de/aktien/talanx-ag-aktie/news/versicherung-talanx-erhoeht-dividende-deutlich-und-peilt-11942896
München, 18. Mrz (Reuters) - Der Versicherungskonzern Talanx schraubt seine Dividende deutlich nach oben. Dis Ausschüttung soll nach den Vorstellungen von Vorstand und Aufsichtsrat um ein Drittel auf 3,60 (2024: 2,70) Euro je Aktie steigen, wie Talanx am Mittwoch in Hannover mitteilte. "Damit steigt unsere Dividende erneut stärker als das Konzernergebnis - und wir halten, was wir versprochen haben: eine stetig steigende Dividende", erklärte Vorstandschef Torsten Leue, dessen Vertrag kürzlich bis 2030 verlängert wurde. Analysten hatten im Schnitt nur 3,35 Euro Dividende erwartet.
Leue bekräftigte das Ziel, den Gewinn im laufenden Jahr auf 2,7 Milliarden Euro zu steigern "und damit unser ursprünglich erst für 2027 angestrebtes Gewinnziel bereits ein Jahr früher zu (...) übertreffen".
Bereits im vergangenen Jahr war Talanx mit einem Rekordgewinn von 2,48 (2024: 1,98) Milliarden Euro nahe an die 2027er-Zielmarke von 2,5 Milliarden Euro herangerückt, wie der Versicherer im Februar mitgeteilt hatte. Dem Mutterkonzern des Rückversicherers Hannover Rück kamen dabei die relativ geringen Großschäden zugute - trotz der verheerenden Waldbrände in Los Angeles zu Jahresbeginn, für die Talanx mit 612 Millionen Euro geradestehen musste. "2025 war ein außergewöhnliches Jahr - wir haben im ersten Quartal den größten Naturkatastrophen-Schaden unserer Konzerngeschichte und anschließend drei Quartale mit ungewöhnlich wenigen Naturkatastrophen erlebt", resümierte Leue am Mittwoch.
Ex Tag08.05.2026........ Zahltag 12.05.2026
Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS