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    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

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    Kurse erholt - Trump setzt Iran-Drohung aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Märkte steigen nach Trumps fünf Tage Aussetzung
    • Leitindizes erholen sich nach Kriegsängsten deutlich
    • Techwerte und Fluglinien profitieren von Entspannung
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Kurse erholt - Trump setzt Iran-Drohung aus
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat am Montag die vage Hoffnung auf eine Entspannung des Iran-Kriegs für Gewinne gesorgt. US-Präsident Donald Trump setzte seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für fünf Tage aus mit dem Hinweis, es gebe "produktive Gespräche". Der Leitindex Dow Jones Industrial legte daraufhin um 1,38 Prozent auf 46.208,47 Zähler zu. Am Freitag war der Dow auf den tiefsten Stand seit September gefallen.

    Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dementierte allerdings die Aussagen Trumps: Es habe keine Verhandlungen mit den USA gegeben.

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    Der marktbreite S&P 500 erholte sich zum Wochenauftakt um 1,15 Prozent auf 6.581,00 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,22 Prozent und schloss bei 24.188,59 Zählern. Beide Börsenbarometer waren am Freitag wegen des Kriegs im Nahen Osten ebenfalls auf Tiefstände seit September abgerutscht.

    Geoff Yu, leitender Makrostratege bei Bank of New York Mellon, äußerte sich vorsichtig optimistisch, sollten die Aussagen zutreffen und tatsächlich Hoffnung auf einen Ausweg aus dem Konflikt bestehen. Dann könnten die Anleger neben einer Stabilisierung der Aktienmärkte auch damit rechnen, dass zuletzt schon eingepreiste, aggressive Zinserhöhungen am Markt wieder zurückgenommen würden.

    Die zuletzt vom Ölpreis stark angetriebenen Kurse von US-Ölkonzernen wie ExxonMobil oder Chevron gaben mit dem wieder fallenden Ölpreis zunächst nach, drehten anschließend aber wieder ins Plus. Anleger nutzten hier schon geringe Kursverluste zum Einstieg.

    Erleichtert zeigten sich die Anleger bei Fluggesellschaften. Titel von American Airlines und Delta Air Lines verteuerten sich um 3,6 und 2,7 Prozent. Papiere von United Airlines stiegen um 4,5 Prozent.

    Eine Erholung gab es auch im Technologiesektor. Diese war zuvor schon in Europa erkennbar und dem schlossen sich im New Yorker Handel auch die sieben wichtigsten Tech-Riesen der USA an, die sogenannten Glorreichen Sieben. Deren Kursgewinne reichten bis zu 3,5 Prozent für Tesla . Für Aufmerksamkeit sorgte am Wochenende der Konzernchef des Elektroautobauers, Elon Musk, der Pläne zum Bau einer gigantischen Chipfabrik bekannt gab.

    Papiere von Estee Lauder sackten um fast 8 Prozent ab auf ein Tief seit vergangenem Sommer. Einem Bericht der "Financial Times" zufolge will der Kosmetikkonzern mit der spanischen Mode- und Kosmetikgruppe Puig zusammengehen. Puig bestätigte Verhandlungen mit Estee Lauder./bek/jha/

    --- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 176,8 auf Tradegate (23. März 2026, 21:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -10,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 374,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 352,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +7,14 %/+52,18 % bedeutet.




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