Die „Bakery China 2026" startet im Mai in Shanghai und rückt globale Innovationen für die Backwarenbranche in den Mittelpunkt

„Mit fast 30 Jahren Geschichte hat sich unsere Plattform zu einem Eckpfeiler der Backwarenindustrie entwickelt, während wir weiterhin einen globalen Knotenpunkt aufbauen, der das Backwaren-Ökosystem vorantreibt und jedes Jahr neue Ideen auf den Markt bringt", sagte Zhang Jiukui, Präsident der China Association of Bakery & Confectionery Industry. „Die Bakery China 2026 wird Einblicke in Markttrends, Veränderungen im Verbraucherverhalten und aufkommende Innovationen bieten und so dazu beitragen, die Zukunft der Branche zu gestalten", fügte er hinzu.

SHANGHAI , 23. März 2026 /PRNewswire/ -- Vom 20. bis 23. Mai versammelt sich unter dem Motto „Innovate Beyond • Premiere Fusion • Link Future" die weltweite Backbranche im National Exhibition and Convention Center in Shanghai zur „Bakery China 2026", der 28. Ausgabe der Veranstaltung. Die von der China Association of Bakery & Confectionery Industry (chinesischer Verband der Back- und Süßwarenindustrie) und Bakery China Exhibitions organisierte Veranstaltung kehrt in beispiellosem Umfang zurück und bringt Fachleute der Branche zusammen, um die Grenzen der Bäckereikunst zu erweitern.

Die diesjährige Ausgabe wird in Bezug auf Umfang und Teilnehmerzahl deutlich wachsen, mit einer Ausstellungsfläche von über 330.000 Quadratmetern in 13 Hallen. Die Veranstaltung wird mehr als 2.200 Aussteller aus über 70 Ländern und Regionen begrüßen, die Zehntausende von Produkten präsentieren und fast 400.000 Fachbesucher aus mehr als 130 Ländern anziehen werden, darunter führende Marken aus den Bereichen industrielles Backen, Schokoladeund anderen verwandten Lebensmittelwertschöpfungsketten.

Die Messe erreicht zudem eine neue globale Reichweite, da internationale Marken über 20 % der Aussteller ausmachen. Neben aufstrebenden Marken aus den Partnerländern der „Belt and Road"-Initiative werden auch nationale Pavillons aus Deutschland, Italien und Japan vertreten sein. Die Voranmeldungen von Besuchern aus dem Ausland sind im Vergleich zum Vorjahr um 30 % gestiegen, was die Position der Messe auf dem globalen Backwarenmarkt weiter stärkt.

In einem wegweisenden Schritt wird die Bakery China 2026 ein erstes Forum veranstalten, das die globale Expansion chinesischer Unternehmen unterstützt und Strategien zu regulatorischer Compliance, Anpassung der Lieferkette und Markenlokalisierung bietet. Die Messe wird zudem Tausende von Produkteinführungen in den Bereichen Rohstoffe, Verarbeitungstechnologien und Geschäftsmodelle präsentieren.

Um das Thema weiter zu unterstreichen, wird die Veranstaltung eine einwöchige Initiative widmen, die sich neuen Produkteinführungen widmet, einschließlich eines innovationsorientierten Wettbewerbs und der Vorstellung des Branchenhandbuchs der Bakery China. Spezialisierte Bereiche, die Trends in den Bereichen gesunde Ernährung, Fertigprodukte und intelligente Fertigung in den Mittelpunkt stellen, werden die wichtigsten Veränderungen hervorheben, die die Branche prägen.

Über die Ausstellungsfläche hinaus werden Aktivitäten wie Fachwettbewerbe, Live-Meisterkurse, Führungen und ein Kaffee- und Brotfestival den fachlichen Austausch, Einblicke in Trends und Networking miteinander verbinden. Die verbesserte digitale Plattform iBakeryChina überbrückt nun vollständig die Kluft zwischen physischer und digitaler Welt und bietet eine einheitliche, kanalübergreifende Umgebung, die darauf ausgelegt ist, die Integration der globalen Lieferkette zu optimieren.

Auf der Bakery China 2026 wird erstmals die China Chocolate Industry Exhibition zusammen mit dem China Chocolate Industry Forum 2026 stattfinden und die gesamte Wertschöpfungskette von Kakao bis zu den Endprodukten mit führenden Marken aus der gesamten Schokoladenindustrie präsentieren.

Vom 27. bis 29. August wird die Bakery China mit der Einführung der Bakery ASEAN in Jakarta, Indonesien, erstmals ins Ausland expandieren und neue Möglichkeiten auf dem regionalen Backwarenmarkt erkunden.

Weitere Informationen:

Website: https://www.bakerychina.com/en/

Anmeldung von Besuchern: https://bakerychina.7-event.cn/t/en/pr

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938655/press_release_picture_1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-bakery-china-2026-startet-im-mai-in-shanghai-und-ruckt-globale-innovationen-fur-die-backwarenbranche-in-den-mittelpunkt-302722461.html