Wirtschaft
US-Börsen legen kräftig zu - Ölpreis sinkt deutlich
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.580 Punkten 1,2 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.189 Punkten 1,2 Prozent im Plus.
Der Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, warnte unterdessen vor der "größten Bedrohung für die globale Energiesicherheit in der Geschichte". Die aktuelle Krise entspreche der kombinierten Wirkung der beiden Ölkrisen der 1970er Jahre und den Folgen der russischen Invasion in der Ukraine. Die IEA schlägt zehn Maßnahmen vor, um zügig die Ölnachfrage zu senken, darunter mehr Home-Office, niedrigere Geschwindigkeitslimits, eine Förderung des ÖPNVs und weniger Geschäftsflugverkehr.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1613 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8611 Euro zu haben.
Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.403 US-Dollar gezahlt (-2,0 Prozent). Das entspricht einem Preis von 121,91 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 99,89 US-Dollar, das waren 1230 Cent oder 11,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
„Ich mag es, wenn Zahlen klar aufgeschlüsselt sind, deshalb habe ich das einfach einmal durch Copilot berechnen lassen. Sehr interessant !!!
Dividenden aus US‑Aktien
🔹 Welche Abzüge fallen an?
US‑Quellensteuer: 30 %, aber durch das Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) auf 15 % reduzierbar, wenn du das Formular W‑8BEN bei deinem Broker hinterlegt hast.
Deutsche Abgeltungsteuer:
25 % Abgeltungsteuer + 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Abgeltungsteuer
Die bereits gezahlten 15 % US‑Quellensteuer werden angerechnet, sodass du in Deutschland nur die Differenz zahlst.
🔹 Beispielrechnung
Angenommen, du erhältst 100 € Dividende:
USA ziehen 15 % ein → 15 €
In Deutschland wären eigentlich 25 € fällig, aber:
25 € – 15 € (anrechenbar) = 10 € deutsche Steuer
Soli: 5,5 % von 10 € = 0,55 €
➡️ Gesamtbelastung: 15 € + 10 € + 0,55 € = 25,55 €
➡️ Effektive Steuerlast: ca. 25,5 %
🇩🇪 Dividenden aus deutschen Aktien
🔹 Welche Abzüge fallen an?
25 % Abgeltungsteuer +
5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Abgeltungsteuer
Damit ergibt sich:
25 % Abgeltungsteuer +
+ 1,375 % Soli (5,5 % von 25 %)
➡️ Gesamt: 26,375 % Quellensteuerbelastung
Ich denke, dem Artikel geht es weniger um die 23 Aktien, sondern darum, dass man dort 1 Stunde lang Werbung konsumiert.
Talanx Aktie WKN: TLX100 ISIN: DE000TLX1005
111,90 EUR+1,635% +1,80
Talanx AG - Eigenkapitalrendite im Gesamtjahr bei 19,7 (17,9) Prozent
- Talanx AG - Konzernergebnis steigt im Gesamtjahr um 25 Prozent auf Rekordwert von 2.480 (1.977) Mio. EUR
- Talanx AG - Vorschlag zur Dividendenerhöhung um 33 Prozent auf 3,60 (2,70) EUR
- Talanx AG - Versicherungsumsatz im Gesamtjahr währungsbereinigt um 5 Prozent auf 49,0 (48,1) Mrd. EUR gestiegen
- Talanx AG - Eigenkapitalrendite im Gesamtjahr bei 19,7 (17,9) Prozent
- Talanx AG - Schaden-Kosten-Quote verbessert sich im Gesamtjahr auf 89,1 (90,3) Prozent
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/talanx-ag-eigenkapitalrendite-im-gesamtjahr-bei-19-7-17-9-prozent-ce7e5ed8de8ff222
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20260318091051-7b7bf00c0ac31acab1ccf57a3ab3217ec17ae677139de0514.png
https://www.ariva.de/aktien/talanx-ag-aktie/news/versicherung-talanx-erhoeht-dividende-deutlich-und-peilt-11942896
München, 18. Mrz (Reuters) - Der Versicherungskonzern Talanx schraubt seine Dividende deutlich nach oben. Dis Ausschüttung soll nach den Vorstellungen von Vorstand und Aufsichtsrat um ein Drittel auf 3,60 (2024: 2,70) Euro je Aktie steigen, wie Talanx am Mittwoch in Hannover mitteilte. "Damit steigt unsere Dividende erneut stärker als das Konzernergebnis - und wir halten, was wir versprochen haben: eine stetig steigende Dividende", erklärte Vorstandschef Torsten Leue, dessen Vertrag kürzlich bis 2030 verlängert wurde. Analysten hatten im Schnitt nur 3,35 Euro Dividende erwartet.
Leue bekräftigte das Ziel, den Gewinn im laufenden Jahr auf 2,7 Milliarden Euro zu steigern "und damit unser ursprünglich erst für 2027 angestrebtes Gewinnziel bereits ein Jahr früher zu (...) übertreffen".
Bereits im vergangenen Jahr war Talanx mit einem Rekordgewinn von 2,48 (2024: 1,98) Milliarden Euro nahe an die 2027er-Zielmarke von 2,5 Milliarden Euro herangerückt, wie der Versicherer im Februar mitgeteilt hatte. Dem Mutterkonzern des Rückversicherers Hannover Rück kamen dabei die relativ geringen Großschäden zugute - trotz der verheerenden Waldbrände in Los Angeles zu Jahresbeginn, für die Talanx mit 612 Millionen Euro geradestehen musste. "2025 war ein außergewöhnliches Jahr - wir haben im ersten Quartal den größten Naturkatastrophen-Schaden unserer Konzerngeschichte und anschließend drei Quartale mit ungewöhnlich wenigen Naturkatastrophen erlebt", resümierte Leue am Mittwoch.
Ex Tag08.05.2026........ Zahltag 12.05.2026
Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS