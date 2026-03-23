Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 23.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.03.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: -7,74 %
Platz 1
Performance 1M: -30,72 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: -6,42 %
Platz 2
Performance 1M: -20,24 %
Micron Technology
Tagesperformance: -6,15 %
Platz 3
Performance 1M: -2,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt aktuell überwiegend bullisches Micron-Sentiment: starke Capex-Investitionen, KI-getriebene Nachfrage nach Speicherchips und Wachstums-Ausblick in Robotik; erster 5-Jahres-Vertrag, Q4-Forecast unsicher, aber positive Earnings-Prognose. Bewertung attraktiv: KGV ca. 5, Kursziel um 317 EUR. Helium-Lieferkette bleibt wichtig (Multi-Sourcing). In den letzten 14 Tagen Aufwärtsdrang seit dem Zwischentief; exakte Prozentangabe fehlt.
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: +6,11 %
Platz 4
Performance 1M: -24,94 %
SBA Communications Registered (A)
Tagesperformance: -6,01 %
Platz 5
Performance 1M: -12,26 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: +5,84 %
Platz 6
Performance 1M: -2,62 %
Albemarle
Tagesperformance: +5,80 %
Platz 7
Performance 1M: -8,34 %
Palantir
Tagesperformance: +5,72 %
Platz 8
Performance 1M: +12,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert ein bullishes Sentiment: Mehrere User legen Positionen zu (Beitrag 1,3,7) und sehen Palantir als potenziellen KI-Gewinner (Beitrag 5,10–12). Fundamentale News-Pfade liefern Unterstützung (Beitrag 9; Beitrag 4) durch Kundennutzen und Verteidigungs-/KI-Strategien. Ein vorsichtiger Gegenwind kommt von Ängsten vor Märkten/Crash (Beitrag 6) bzw. News-Anfragen (Beitrag 2). Die 14‑Tage-Kursentwicklung ist nicht spezifiziert.
Centene
Tagesperformance: -5,01 %
Platz 9
Performance 1M: -23,48 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 10
Performance 1M: -22,15 %
Jabil
Tagesperformance: +4,65 %
Platz 11
Performance 1M: -5,23 %
Genuine Parts
Tagesperformance: +4,54 %
Platz 12
Performance 1M: -16,30 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: +4,53 %
Platz 13
Performance 1M: -16,83 %
SLB
Tagesperformance: +4,49 %
Platz 14
Performance 1M: -4,39 %
Northrop Grumman
Tagesperformance: -4,27 %
Platz 15
Performance 1M: -3,96 %
Expeditors International of Washington
Tagesperformance: -4,25 %
Platz 16
Performance 1M: -4,64 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +4,23 %
Platz 17
Performance 1M: -38,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Sentiment aus dem wallstreetONLINE-Forum zu Super Micro Computer: überwiegend vorsichtig/skeptisch. Fokus liegt auf Compliance- und Governance-Risiken (Exportkontrollen, gefälschte Dokumente, Audit-Manipulation), regulatorischen sowie zivilrechtlichen Folgeschäden und Reputationsverlust. Einige sehen SMCI auch als Geschädigten; Klarheit, ob Einzelfall oder systemisch, fehlt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage unter Druck/unsicher; Bewertung spiegelt Risiko statt Umsatz wider.
MGM Resorts
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 18
Performance 1M: -1,09 %
CIENA
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 19
Performance 1M: +14,95 %
Align Technology
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 20
Performance 1M: -7,05 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 21
Performance 1M: -18,92 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: +3,93 %
Platz 22
Performance 1M: -13,49 %
Aptiv Swiss Holdings Limited Registered
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 23
Performance 1M: -13,28 %
Darden Restaurants
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 24
Performance 1M: -3,85 %
CRH
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 25
Performance 1M: -19,30 %
International Paper
Tagesperformance: +3,48 %
Platz 26
Performance 1M: -22,27 %
Ulta Beauty
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 27
Performance 1M: -23,45 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 28
Performance 1M: +3,54 %
Teradyne
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 29
Performance 1M: -9,06 %
Huntington Ingalls Industries
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 30
Performance 1M: -8,07 %
TransDigm Group
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 31
Performance 1M: -12,68 %
D.R. Horton
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 32
Performance 1M: -17,43 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 33
Performance 1M: -9,67 %
Healthpeak Pptys
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 34
Performance 1M: +6,23 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 35
Performance 1M: -1,43 %
L3Harris Technologies
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 36
Performance 1M: +2,81 %
Cencora
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 37
Performance 1M: -10,00 %
Linde
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 38
Performance 1M: +2,18 %
Marsh & McLennan Cos
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 39
Performance 1M: +1,08 %
Apollo Global Management
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 40
Performance 1M: -3,22 %
