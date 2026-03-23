    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    Besonders beachtet!

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Palantir Aktie weiter aufwärts - +5,66 % - 23.03.2026

    Am 23.03.2026 ist die Palantir Aktie, bisher, um +5,66 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.

    Besonders beachtet! - Palantir Aktie weiter aufwärts - +5,66 % - 23.03.2026
    Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

    Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

    Palantir Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 23.03.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Palantir Aktie. Sie steigt um +5,66 % auf 138,44. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    22.067,79€
    Basispreis
    18,28
    Ask
    × 13,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.320,85€
    Basispreis
    18,62
    Ask
    × 12,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der Palantir Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -21,32 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um +4,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,72 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Palantir einen Rückgang von -16,16 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,72 % geändert.

    Palantir Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,71 %
    1 Monat +12,72 %
    3 Monate -21,32 %
    1 Jahr +54,21 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale bzw. technische Impulse zu Palantir. Nutzer diskutieren Nachkäufe und steigende Positionen bei aktuellen Kursen, spekulieren über Timing in Krisenphasen und mögliche Re-Ratings. Nachrichten wie der Pentagon-Einsatz Palantirs als Kerndienst werden als potenzieller Treiber gesehen. Zudem wird über KI-Inhouse vs. Cloud, Effizienzvorteile und langfristige Kursaussichten diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Zur Palantir Diskussion

    Informationen zur Palantir Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 317,64 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 23.03.2026


    Top- und Flop-Aktien am 23.03.2026 im S&P 500.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 23.03.2026


    Top- und Flop-Aktien am 23.03.2026 im US Tech 100.

    Börsen Update USA - 23.03. - Dow Jones stark +1,39 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,23 %. Snowflake Registered (A) notiert im Plus, mit +3,04 %.

    Palantir Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Palantir

    +5,59 %
    +4,71 %
    +12,72 %
    -21,32 %
    +54,21 %
    +1.606,73 %
    +537,29 %
    +1.557,36 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Palantir Aktie weiter aufwärts - +5,66 % - 23.03.2026 Am 23.03.2026 ist die Palantir Aktie, bisher, um +5,66 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     