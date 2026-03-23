Palantir Aktie weiter aufwärts - +5,66 % - 23.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Palantir Aktie. Sie steigt um +5,66 % auf 138,44€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Der Kurs der Palantir Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -21,32 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um +4,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,72 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Palantir einen Rückgang von -16,16 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,72 % geändert.

Palantir Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,71 % 1 Monat +12,72 % 3 Monate -21,32 % 1 Jahr +54,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale bzw. technische Impulse zu Palantir. Nutzer diskutieren Nachkäufe und steigende Positionen bei aktuellen Kursen, spekulieren über Timing in Krisenphasen und mögliche Re-Ratings. Nachrichten wie der Pentagon-Einsatz Palantirs als Kerndienst werden als potenzieller Treiber gesehen. Zudem wird über KI-Inhouse vs. Cloud, Effizienzvorteile und langfristige Kursaussichten diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 317,64 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 23.03.2026 im S&P 500.

Top- und Flop-Aktien am 23.03.2026 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,23 %. Snowflake Registered (A) notiert im Plus, mit +3,04 %.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.