Ölpreis auf 150 USD? Energieaktien jetzt kaufen? Siemens Energy, SMA Solar, Dividenden-Perle RE Royalties! Klettert der Ölpreis kurzfristig auf 150 USD? Dieses Extremszenario hält Barclays jedenfalls für möglich. Treiber aus Sicht der US-Bank ist natürlich der Krieg im Iran. Dieser hält die Börse in Atem. Die Kursausschläge auch bei Energieaktien sind …



