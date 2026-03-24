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    Ölpreis auf 150 USD? Energieaktien jetzt kaufen? Siemens Energy, SMA Solar, Dividenden-Perle RE Royalties!

    Klettert der Ölpreis kurzfristig auf 150 USD? Dieses Extremszenario hält Barclays jedenfalls für möglich. Treiber aus Sicht der US-Bank ist natürlich der Krieg im Iran. Dieser hält die Börse in Atem. Die Kursausschläge auch bei Energieaktien sind …

    Ölpreis auf 150 USD? Energieaktien jetzt kaufen? Siemens Energy, SMA Solar, Dividenden-Perle RE Royalties!
    Foto: esg-aktien.de
    Klettert der Ölpreis kurzfristig auf 150 USD? Dieses Extremszenario hält Barclays jedenfalls für möglich. Treiber aus Sicht der US-Bank ist natürlich der Krieg im Iran. Dieser hält die Börse in Atem. Die Kursausschläge auch bei Energieaktien sind heftig. Doch dies ermöglicht auch Kaufchancen. So lockt RE Royalties wieder mit einer Dividendenrendite von 10 % und der Chance auf steigende Kurse. Bei Siemens Energy liegt die Dividendenrendite deutlich unter 1 %. Allerdings erwarten Analysten einen deutlichen Anstieg der Ausschüttung. Dennoch ist die Aktie des DAX-Konzerns für sie kein Kauf. Und was macht SMA Solar? Ist die Rally vorbei? Das Kurs-Umsatz-Verhältnis erscheint nicht hoch.

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    Ölpreis auf 150 USD? Energieaktien jetzt kaufen? Siemens Energy, SMA Solar, Dividenden-Perle RE Royalties! Klettert der Ölpreis kurzfristig auf 150 USD? Dieses Extremszenario hält Barclays jedenfalls für möglich. Treiber aus Sicht der US-Bank ist natürlich der Krieg im Iran. Dieser hält die Börse in Atem. Die Kursausschläge auch bei Energieaktien sind …
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