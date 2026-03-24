Kursfeuerwerk voraus?! Der TSX-Aufstieg von Dohnen-Spezialist Volatus Aerospace markiert eine neue Ära für den Verteidigungs-Experten!

Genau an dem Punkt, wo sich Technologie und nationale Sicherheit verknüpfen, hat sich ein kanadisches Unternehmen hervorgetan: Volatus Aerospace. In kurzer Zeit hat sich das Unternehmen von einem ambitionierten Spezialisten zu einem bedeutenden …



