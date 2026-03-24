Kritischer Rohstoff für Munition: Antimony Resources vor Meilenstein – und dann Einstieg der US-Regierung? Rohstoffe werden immer mehr zum kritischen Faktor bei der Munitionsproduktion. Neben Wolfram gehört Antimon dazu. Bei Flammschutzmitteln, Batterien, Legierungen, Elektronik und eben Munition ist das weitgehend unbekannte Mineral kritisch. …



