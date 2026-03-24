Kritischer Rohstoff für Munition: Antimony Resources vor Meilenstein – und dann Einstieg der US-Regierung?
Rohstoffe werden immer mehr zum kritischen Faktor bei der Munitionsproduktion. Neben Wolfram gehört Antimon dazu. Bei Flammschutzmitteln, Batterien, Legierungen, Elektronik und eben Munition ist das weitgehend unbekannte Mineral kritisch. …
Foto: esg-aktien.de
Rohstoffe werden immer mehr zum kritischen Faktor bei der Munitionsproduktion. Neben Wolfram gehört Antimon dazu. Bei Flammschutzmitteln, Batterien, Legierungen, Elektronik und eben Munition ist das weitgehend unbekannte Mineral kritisch. Gleichzeitig sind die USA zu 100 % auf Importe angewiesen. Antimony Resources entwickelt eines der wahrscheinlich interessantesten Vorkommen in Nordamerika. Eine Ressourcenschätzung soll bis Juni veröffentlicht werden. Dann könnte sogar der Einstieg der US-Regierung erfolgen. Dies ist Spekulation, aber Beispiele, dass die Trump-Regierung zur Sicherung kritischer Rohstoffe so konsequent vorgeht, gibt es seit dem vergangenen Jahr bereits.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte