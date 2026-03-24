    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAntimony Resources AktievorwärtsNachrichten zu Antimony Resources
    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kritischer Rohstoff für Munition: Antimony Resources vor Meilenstein – und dann Einstieg der US-Regierung?

    Rohstoffe werden immer mehr zum kritischen Faktor bei der Munitionsproduktion. Neben Wolfram gehört Antimon dazu. Bei Flammschutzmitteln, Batterien, Legierungen, Elektronik und eben Munition ist das weitgehend unbekannte Mineral kritisch. …

    Kritischer Rohstoff für Munition: Antimony Resources vor Meilenstein – und dann Einstieg der US-Regierung?
    Foto: esg-aktien.de
    Rohstoffe werden immer mehr zum kritischen Faktor bei der Munitionsproduktion. Neben Wolfram gehört Antimon dazu. Bei Flammschutzmitteln, Batterien, Legierungen, Elektronik und eben Munition ist das weitgehend unbekannte Mineral kritisch. Gleichzeitig sind die USA zu 100 % auf Importe angewiesen. Antimony Resources entwickelt eines der wahrscheinlich interessantesten Vorkommen in Nordamerika. Eine Ressourcenschätzung soll bis Juni veröffentlicht werden. Dann könnte sogar der Einstieg der US-Regierung erfolgen. Dies ist Spekulation, aber Beispiele, dass die Trump-Regierung zur Sicherung kritischer Rohstoffe so konsequent vorgeht, gibt es seit dem vergangenen Jahr bereits.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kritischer Rohstoff für Munition: Antimony Resources vor Meilenstein – und dann Einstieg der US-Regierung? Rohstoffe werden immer mehr zum kritischen Faktor bei der Munitionsproduktion. Neben Wolfram gehört Antimon dazu. Bei Flammschutzmitteln, Batterien, Legierungen, Elektronik und eben Munition ist das weitgehend unbekannte Mineral kritisch. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     