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    Festgefahrene Chemie-Tarifgespräche gehen in dritte Runde

    Für Sie zusammengefasst
    • Dritte Tarifrunde für 585.000 Beschäftigte in Chemie
    • Hohe Energiepreise durch Krieg belasten Chemiebranche
    • Gewerkschaft fordert Lohnerhöhung und Jobsicherung
    Festgefahrene Chemie-Tarifgespräche gehen in dritte Runde
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die bundesweiten Tarifverhandlungen für rund 585.000 Beschäftigte in der Chemie- und Pharmaindustrie gehen in die dritte Runde. Die Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC treffen sich an diesem Dienstag (13 Uhr) im rheinland-pfälzischen Bad Breisig, um über eine Lösung in dem festgefahrenen Tarifkonflikt zu ringen. Die Verhandlungen sind bis Mittwoch angesetzt.

    Ende Februar waren die Gespräche ergebnislos vertagt worden, nun erschwert der Krieg im Nahen Osten die Lage, besonders in der Chemieindustrie. Denn die Branche, die viel Gas und Öl verbraucht, ist vom Anstieg der Energiepreise stark betroffen.

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    Während die Arbeitgeber auf Lohnzurückhaltung pochen und auf die Krise in der Chemieindustrie verweisen, will die IG BCE Jobs sichern und höhere Entgelte über der Inflationsrate erreichen. Auf eine konkrete Lohnforderung hatte sie aber verzichtet. Der aktuelle Tarifvertrag lief Ende Februar aus.

    Die Chemie- und Pharmabranche ist die drittgrößte Industriebranche in Deutschland nach dem Auto- und dem Maschinenbau. Dem Chemieverband VCI zufolge erzielte sie 2025 einen Umsatz von rund 220 Milliarden Euro. Während die Pharmaindustrie wächst, steckt die klassische Chemie seit langem in der Flaute. Ihr machen teure Energie, US-Zölle, die schwache Konjunktur und Überkapazitäten am Weltmarkt zu schaffen. Konzerne wie BASF und Evonik haben Sparprogramme verkündet samt Stellenabbau, teils wurden Anlagen geschlossen./als/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,71 % und einem Kurs von 47,23 auf Lang & Schwarz (23. März 2026, 22:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -3,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 42,15 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -15,30 %/+29,17 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BASF-Kurs und fundamentale Treiber: Debatten über die 8,7 Mrd. China‑Investition, die Renditen erst später bringen dürfte; mögliche Angebotsknappheiten (Hormus‑Risiken) für Düngemittel, Ammoniak, Butadien/PE als Kurstreiber; Zweifel an schneller Wiederinbetriebnahme stillgelegter Anlagen und an fehlenden Langfrist‑Gasverträgen; Chancen durch China‑Erfolg oder Agrar‑Sparte‑IPO.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.

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