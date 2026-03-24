Lindner will nicht in die Politik zurückkehren

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere FDP-Vorsitzende Christian Lindner will trotz der Krise seiner Partei nicht in die Politik zurückkehren. "Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich für ein öffentliches Amt noch einmal bewerbe, die geht gegen null. Ich habe viel Freude im privaten Sektor", sagte Lindner in der Sendung "Hart aber fair". "Und alles hat seine Zeit. Meine in der Politik liegt hinter mir."

Auf die Frage, ob er Lust auf eine Rückkehr in die Politik habe, sagte Lindner: "Ich habe es mit Leidenschaft gemacht, aber die ehrliche Antwort darauf ist nein, weil alles hat seine Zeit. Ich habe es gerne gemacht, mit Leidenschaft, jetzt mache ich was anderes mit Leidenschaft."