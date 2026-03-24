SKAN startet stark ins Geschäftsjahr 2025 mit hohem Auftragseingang
Trotz rückläufigem Nettoerlös und Gewinn stärkt das Unternehmen mit wachstarken Serviceumsätzen, gezielten Akquisitionen und positivem Ausblick seine Basis für profitables Wachstum.
- Auftragseingang um 3,1% auf CHF 370,6 Mio. gesteigert; Auftragsbestand CHF 346,1 Mio. bietet gute Visibilität (inkl. CHF 15–20 Mio. potenzielles Stornorisiko).
- Nettoerlös sank um 7,7% auf CHF 333,3 Mio. (währungsbereinigt −6,4%) hauptsächlich wegen erheblicher Projektverschiebungen, besonders bei Impfstofflinien.
- EBITDA beträgt CHF 38,6 Mio. (EBITDA‑Marge 11,6%); Jahresgewinn fiel auf CHF 17,6 Mio. — deutlicher Rückgang gegenüber 2024.
- Services & Consumables starkes Wachstum: Auftragseingang +17% auf CHF 122,2 Mio., Nettoerlös +28,9% auf CHF 116,5 Mio.; Segmentanteil am Gesamtumsatz stieg auf 35% (vs. 25%).
- Akquisitionen von Metronik und ABC Transfer (seit Aug. 2025 konsolidiert) erweitern Angebot um Produktionssoftware/Digitalisierung und sterile Transferlösungen und sollen weiteres Wachstum/Skalierung ermöglichen.
- Ausblick 2026: Umsatzsteigerung im oberen Zehnprozentbereich erwartet; EBITDA‑Marge prognostiziert bei 13–15%; Verwaltungsrat beantragt Dividende CHF 0.22/Aktie; Dr. Christian Schlögel für VR vorgeschlagen, Patrick Schär tritt nach 16 Jahren zurück.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei BV Holding ist am 24.03.2026.
+0,73 %
-14,96 %
-21,42 %
-14,48 %
-32,94 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte