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    EU-Automarkt mit leichtem Plus im Februar

    Für Sie zusammengefasst
    • EU Neuzulassungen Februar plus 1,4 Prozent 865.437
    • Januar bis Februar Minus 1,2 Prozent 1,665 Mio Pkw
    • VW Marktführer plus 2,6 Prozent Stellantis fast 10
    EU-Automarkt mit leichtem Plus im Februar
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Automarkt in der EU ist im Februar leicht gewachsen. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat stiegen die Neuzulassungen von Pkw um 1,4 Prozent auf 865.437 Autos, wie der Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. In den ersten beiden Monaten ergab sich aber ein Minus von 1,2 Prozent auf 1,665 Millionen Autos. Der Anteil vollelektrisch angetriebener Autos zog seit Jahresbeginn von 15,2 auf 18,8 Prozent an.

    Im Februar gab es auf den großen Märkten Deutschland, Italien und Spanien insgesamt Zuwächse, während die Neuanmeldungen in Frankreich sanken. Marktführer in der EU blieb der Volkswagen -Konzern mit seinen Marken, die zusammengenommen ein Plus von 2,6 Prozent erzielten. Unter den VW -Marken gab es beim Sportwagenbauer Porsche AG einen Rückgang um gut 5 Prozent.

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    Die Opel-Mutter Stellantis konnte mit fast zehn Prozent deutlicher zulegen als der VW-Konzern. Von BMW und Mercedes-Benz wurden weniger Autos zugelassen. Deutlich im Plus lagen der chinesische Elektroautobauer BYD mit nahezu einer Verdreifachung auf einem eher niedrigen Niveau, und Tesla mit fast einem Drittel Plus nach dem scharfen Rückgang im Vorjahr./men/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BYD Aktie

    Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,12 % und einem Kurs von 78,43 auf Lang & Schwarz (23. März 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um +0,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von BYD bezifferte sich zuletzt auf 42,69 Mrd..




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