Tut mir leid

BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat nach dem großen Stromausfall in der Hauptstadt Fehler in seiner Kommunikation eingeräumt. Er wolle sich "dafür bei allen Berlinerinnen und Berlinern entschuldigen. Es tut mir aufrichtig leid", sagte Wegner der "B.Z.".

"Aufgrund meiner Fehler in der Kommunikation ist ein Eindruck entstanden, den ich sehr bedauere. Tatsächlich habe ich mich mit aller Kraft um die Bewältigung dieser Krise gekümmert, als absehbar war, welche Dimension das annimmt." Er habe seinen Job gemacht.