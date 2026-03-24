    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    WOCHENVORSCHAU

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine bis 6. April 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Munich Space Summit 2026 bis 27. März in München
    • Rede der EZB-Chefin Lagarde am 25. März in Frankfurt
    • Dritte Tarifrunde Chemie und Pharma bundesweit 13 Uhr
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 6. April 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 6. April

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert) (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Bellway, Halbjahreszahlen
    10:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung 10:00 DEU: Bilanz-Pk der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, München

    DEU: HUK Coburg, Jahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26
    01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/26
    07:00 FIN: Erzeugerpreise 2/26
    07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/26
    09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/26
    10:00 EUR: HCOB PMI Verabeitendes Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 13:30 USA: Produktivität Q4/25 (endgültig)
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung zu einer Studie zur Preisbildung beim öffentlichen Laden von Elektroautos

    13:00 DEU: Dritte Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie

    DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)

    DNK: Parlamentswahl in Dänemark

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Call) 07:30 DEU: Hornbach, Q4-Umsatz
    09:00 DEU: EnBW, Jahreszahlen und Update Strategie (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 10:00 DEU: Otto, Jahrespressekonferenz, Hamburg
    10:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Jahres-Pk und Ausblick auf 2026, Ingelheim 12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung
    13:30 CHE: Swisscom, Hauptversammlung
    15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung
    16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung
    18:00 USA: Starbucks, Hauptversammlung

    DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht 2025
    DEU: Fresenius, Geschäftsbericht 2025
    DEU: LBBW, Jahres-Pk

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (endgültig)
    07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/26 (endgültig)
    08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Januar 2026 08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 4. Quartal und Jahr 2025
    08:00 DEU: Güterverkehr in der Binnenschifffahrt, Jahr 2025 08:00 GBR: Verbraucherpreise 2/26
    08:00 GBR: Erzeugerpreise 2/26
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 2/26
    09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 3/26
    09:00 SWE: Verbrauchervertrauen 3/26
    09:00 ESP: Erzeugerpreise 2/26
    10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 3/26
    13:30 USA: Im- und Exportpreise 2/26
    13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/25
    15:00 BEL: Geschäftsklima 3/26
    15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
    17:00 RUS: Industrieproduktion 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Konferenz: «The ECB and Its Watchers», Frankfurt/M. Mit einer Rede der Präsidentin der Europäische Zentralbank (EZB), Christine Lagarde (9.45 Uhr)

    DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Kontron, Jahreszahlen
    07:25 DEU: Medios, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Delivery Hero, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen (10.30 Call)
    07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (detailliert)
    07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen (11.30 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Elringklinger, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Keonig & Buaer, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Hensoldt, Geschäftsbericht
    07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Dürr, Geschäftsbericht
    08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen
    08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall) 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert)
    08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Jahreszahlen (10.00 Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 GBR: Next, Jahreszahlen
    08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen
    09:00 DEU: KSB, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
    09:00 DEU: B. Braun, Bilanz-Pk, Melsungen
    09:00 DEU: Bertelsmann SE & Co. KGaA, Jahreszahlen, Gütersloh 10:00 DEU: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Bilanz-Pk (online) 10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk (Präsenz und digital) 10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Deutsche Bahn, Jahreszahlen, Berlin
    10:30 AUT: Andritz, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Rhön-Klinikum, Bilanz-Pk, Bad Neustadt/Saale 11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung
    12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung
    12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung
    14:00 DNK: Novo Nordisk, Hauptversammlung
    15:00 DNK: Danske Bank, Hauptversammlung
    16:30 ESP: Banco Santander, Hauptversammlung
    17:50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen
    20:00 USA: Ciena Corporation, Hauptversammlung

    DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert)
    DEU: Flatexdegiro, Geschäftsbericht
    GBR: 3i Group, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    08:00 SWE: Handelsbilanz 2/26
    08:00 DEU: GfK-Konsumklima 4/26
    08:45 FRA: Geschäftslima 3/26
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 3/26
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 3/26
    09:00 ESP: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 3/26
    10:00 ITA: Economic Sentiment 3/26
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 3/26
    10:00 EUR: Geldmenge M3 2/26
    10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Online-Pk zur Konjunkturprognose 2026/27 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf

    13:00 DEU: Wohnungsbau-Tag 2026 u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin

    CMR: WTO-Ministerkonferenz, Yaounde
    ++ EU-Handelsministertreffen am Rande der WTO-Ministerkonferenz in Kamerun

    FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Vaux-de-Cernay

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 27. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Sixt, Geschäftsbericht
    07:30 DEU: GFT Technologies, Geschäftsbericht
    08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen
    10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
    10:00 NLD: Randstad, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV), Jahres-Pk, Düsseldorf 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk
    11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26
    02:30 CHN: Industriegewinne 2/26
    08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 2/26
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 3/26
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    13:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
    13:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 2/26
    15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH entscheidet über Pflicht zur Einholung von Vergleichsangeboten in Wohnungseigentümer-Gemeinschaften, Karlsruhe
    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 30. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:15 DEU: Suss Mircotec, Jahreszahlen
    07:35 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen
    11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 2/26
    08:30 HUN: Handelsbilanz 2/26
    09:00 CHE: KOF Frühindikator 3/26
    09:00 AUT: Erzeugerpreise 2/26
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 2/26
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 3/26 10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26
    11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 3/26
    11:00 EUR: Industrievertrauen 3/26
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)
    11:30 BEL: Verbraucherpreise 3/26
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 31. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen
    07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)
    07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Jahreszahlen
    07:50 DEU: MBB SE, Jahreszahlen
    13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung
    13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung
    14:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung
    18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen
    22:15 USA: Nike, Q3-Zahlen

    DEU: PSI, Jahreszahlen
    ITA: UniCredit, Hauptversammlung (und außerordentliche Hauptversammlung)

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
    01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 3/26
    01:30 JPN: Arbeitslosenuote 2/26
    01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 2/26
    01:50 JPN. Industrieproduktion 2/26 (vorläufig)
    03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 2/26
    08:00 GBR: BIP Q4/25 (endgültig)
    08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (endgültig)
    08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (endgültig)
    08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (endgültig)
    08:45 FRA: Konsumausgaben 2/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 3/26
    10:00 POL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    10:30 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 1/26
    15:45 USA: MNI Chicago PMI 3/26
    16:00 USA: Verbrauchervertrauen 3/26
    16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Jahres-Pressegespräch Fachvereinigung Edelmetalle, Pforzheim

    INT: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten

    JPN: Frankreichs Präsident Macron zu Besuch in Japan

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 1. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Februar 2026 10:30 DEU: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig
    12:30 DEU: Bayer, Pharma Media Day 2026
    19:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Hauptversammlung
    USA: Pkw-Absatz 3/26

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Tankan Q1/26
    02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
    09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
    09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
    09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 2/26
    10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 2/26
    14:15 USA: ADP Beschäftigung 3/26
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/26
    16:30 USA: EIA, Ölbericht
    18:00 RUS: Arbeitslosenquote 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    CHN: China schafft Steuerrückerstattung für exportierte Photovoltaikprodukte ab, Peking
    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 2. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:30 LUX: SES, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:30 CHE: Verbraucherpreise 3/26
    10:00 EUR: EZB Monatsbericht
    11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 2/26
    14:30 USA: Handelsbilanz 2/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/26
    16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Pressefrühstück zum Thema «Kurs halten: Handelsbeziehungen und EU-Industriepolitik in stürmischen Zeiten - Auswirkungen auf Niedersachsen» Unter anderen nimmt der Vorsitzende des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA) und Vorsitzende der Konferenz der Ausschussvorsitzenden (CCC), Bernd Lange, teil.

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 3. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    ---

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Rating Dog China PMI Dienste 3/26
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 3/26
    15:45 USA: S&P Global Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services 3/26

    Feiertag "Karfreitag"

    AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, DNK, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen

    Börsen Japan, Russland, China geöffnet

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 6. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    ---

    TERMINE KONJUNKTUR
    ---

    HINWEIS
    Feiertag "Ostermontag"

    AUT, AUS, BEL, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen

    Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ und ab 30.3.2026 in MESZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    WOCHENVORSCHAU Termine bis 6. April 2026 Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 6. April ^ - DIENSTAG, DEN 24. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert) (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 08:00 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     