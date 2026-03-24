Keine Führungswechsel beim Weltwirtschaftsforum in Davos
- WEF Spitze bleibt ohne personelle Änderungen
- Hoffmann und Fink führen das WEF unbefristet weiter
- Davos als Plattform für Politik und Wirtschaft
DAVOS/MÜNCHEN (dpa-AFX) - An der Spitze des Weltwirtschaftsforums (WEF) soll es keine weiteren personellen Änderungen geben. WEF-Co-Chef André Hoffmann sagte der "Süddeutschen Zeitung", das Entscheidungsgremium habe bei Larry Fink und ihm den Zusatz "interimistisch" gestrichen: "Wir machen jetzt unbefristet weiter und werden auch im kommenden Januar noch als Chefs im Amt sein."
Der Schweizer Hoffmann, der auch die Gründerfamilie des Pharmakonzerns Roche vertritt, und der Amerikaner und Black-Rock-Manager Fink führen seit dem vergangenen Jahr zusammen das WEF, als Nachfolger des Gründers Klaus Schwab. Ursprünglich hieß es, es soll eine Nachfolge gefunden werden. Hoffmann sagte jetzt: "Zu viele Änderungen in einer kurzen Zeit würde der Stabilität der Institution nicht sehr viel helfen."
Einmal im Jahr findet in Davos das Weltwirtschaftsforum mit führenden Vertretern aus Wirtschaft und Politik statt. In diesem Jahr war unter anderem US-Präsident Donald Trump zu Gast.
Das jährliche Treffen gilt als eine der wichtigsten Plattformen für Spitzenpolitiker, Top-Manager, Wissenschaftler und Vertreter der Zivilgesellschaft aus aller Welt. Das Weltwirtschaftsforum wird von einer Stiftung organisiert./sl/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 331,6 auf TTMzero (23. März 2026, 21:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -9,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 251,41 Mrd..
Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,00CHF. Von den letzten 9 Analysten der Roche Holding Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 410,00CHF was eine Bandbreite von -30,65 %/+23,63 % bedeutet.
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