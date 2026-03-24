    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Gold crasht weiter

    1617 Aufrufe 1617 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wird jetzt selbst der sichere Edelmetall-Hafen zum Risiko?

    Gold rutscht weiter ab, der US-Dollar legt zu, die US-Anleiherenditen steigen. Der einstige Krisengewinner Gold verliert seit seinem Rekordhoch mehr als 22 Prozent. Droht jetzt noch mehr Druck?

    Für Sie zusammengefasst
    Gold crasht weiter - Wird jetzt selbst der sichere Edelmetall-Hafen zum Risiko?
    Foto: DALLE - OpenAI

    Der Goldpreis gerät immer stärker unter Druck – ausgerechnet der vermeintlich sichere Hafen sendet plötzlich Warnsignale. Laut CNBC ist der Spotpreis am Dienstag zeitweise um zwei Prozent gefallen und notierte zuletzt bei nur noch rund 4.335,97 US-Dollar je Unze (31,1 Gramm). Auch die Futures gaben nach und lagen bei 4.358,80 US-Dollar.

    Damit vertieft Gold seine Bärenmarktphase. Seit dem Rekordhoch von 5.594,82 US-Dollar Ende Januar hat das Edelmetall mehr als 22 Prozent verloren. Allein in der vergangenen Woche sackte Gold um fast 10 Prozent ab – der schwächste Wochenauftritt seit September 2011.

    Gold

    0,00 %
    -13,25 %
    -15,90 %
    -3,88 %
    +44,21 %
    +120,44 %
    +151,27 %
    +257,33 %
    +1.004,52 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    Der Druck kommt gleich von mehreren Seiten. Zum einen gewinnt der US-Dollar an Stärke. So legte der Dollar-Index am Dienstag um 0,5 Prozent zu. Das macht Gold für Käufer aus anderen Währungsräumen teurer und bremst die Nachfrage.

    Andererseits steigen die Renditen am US-Anleihemarkt. So stieg die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen um rund 5 Basispunkte auf 4,384 Prozent. Das ist schlecht für ein Edelmetall, das selbst keine laufenden Erträge abwirft.

    Laut CNBC komme hinzu, dass Anleger Positionen auflösen, Gewinne mitnehmen und Liquidität beschaffen. Marktbeobachter verweisen darauf, dass Gold zu Beginn des Iran-Konflikts noch von seiner Rolle als sicherer Hafen profitiert hatte. Inzwischen hat sich das Bild geändert.

    Auch geldpolitisch wird es ungemütlicher. Weil die Inflation hartnäckig bleibt, sinkt die Hoffnung auf aggressive Zinssenkungen der Fed. Höhere Zinsen, ein festerer US-Dollar und Gewinnmitnahmen ergeben somit eine gefährliche Mischung.

    Besonders bitter ist, dass Gold im vergangenen Jahr noch um mehr als 64 Prozent zugelegt hatte. Nach diesem Lauf kommt die Korrektur zwar nicht völlig überraschend. Doch das Tempo des Rückgangs dürfte viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischen.

    Die Schwäche beschränkt sich dabei nicht nur auf Gold. Auch Silber geriet kräftig unter Druck. Aktuell liegt der Preis für eine Feinunze Silber bei 67,69 US-Dollar, was einem Minus von mehr als 3,3 Prozent entspricht. Eine Feinunze Silber kostet derzeit 67,69 US-Dollar.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gold crasht weiter Wird jetzt selbst der sichere Edelmetall-Hafen zum Risiko? Gold rutscht weiter ab, der US-Dollar legt zu, die US-Anleiherenditen steigen. Der einstige Krisengewinner Gold verliert seit seinem Rekordhoch mehr als 22 Prozent. Droht jetzt noch mehr Druck?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     