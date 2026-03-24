Wird jetzt selbst der sichere Edelmetall-Hafen zum Risiko?

Damit vertieft Gold seine Bärenmarktphase. Seit dem Rekordhoch von 5.594,82 US-Dollar Ende Januar hat das Edelmetall mehr als 22 Prozent verloren. Allein in der vergangenen Woche sackte Gold um fast 10 Prozent ab – der schwächste Wochenauftritt seit September 2011.

Der Goldpreis gerät immer stärker unter Druck – ausgerechnet der vermeintlich sichere Hafen sendet plötzlich Warnsignale. Laut CNBC ist der Spotpreis am Dienstag zeitweise um zwei Prozent gefallen und notierte zuletzt bei nur noch rund 4.335,97 US-Dollar je Unze (31,1 Gramm). Auch die Futures gaben nach und lagen bei 4.358,80 US-Dollar.

Der Druck kommt gleich von mehreren Seiten. Zum einen gewinnt der US-Dollar an Stärke. So legte der Dollar-Index am Dienstag um 0,5 Prozent zu. Das macht Gold für Käufer aus anderen Währungsräumen teurer und bremst die Nachfrage.

Andererseits steigen die Renditen am US-Anleihemarkt. So stieg die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen um rund 5 Basispunkte auf 4,384 Prozent. Das ist schlecht für ein Edelmetall, das selbst keine laufenden Erträge abwirft.

Laut CNBC komme hinzu, dass Anleger Positionen auflösen, Gewinne mitnehmen und Liquidität beschaffen. Marktbeobachter verweisen darauf, dass Gold zu Beginn des Iran-Konflikts noch von seiner Rolle als sicherer Hafen profitiert hatte. Inzwischen hat sich das Bild geändert.

Auch geldpolitisch wird es ungemütlicher. Weil die Inflation hartnäckig bleibt, sinkt die Hoffnung auf aggressive Zinssenkungen der Fed. Höhere Zinsen, ein festerer US-Dollar und Gewinnmitnahmen ergeben somit eine gefährliche Mischung.

Besonders bitter ist, dass Gold im vergangenen Jahr noch um mehr als 64 Prozent zugelegt hatte. Nach diesem Lauf kommt die Korrektur zwar nicht völlig überraschend. Doch das Tempo des Rückgangs dürfte viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischen.

Die Schwäche beschränkt sich dabei nicht nur auf Gold. Auch Silber geriet kräftig unter Druck. Aktuell liegt der Preis für eine Feinunze Silber bei 67,69 US-Dollar, was einem Minus von mehr als 3,3 Prozent entspricht. Eine Feinunze Silber kostet derzeit 67,69 US-Dollar.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



