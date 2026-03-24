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    Nagarro veröffentlicht vorläufige Zahlen 2025, Ausblick 2026 & Untersuchungsergebnis

    Trotz Gegenwind im Markt legt Nagarro 2025 zu, stärkt seine Profitabilität und setzt mit „Fluidic Intelligence“ auf ein zukunftsweisendes Zusammenspiel von Mensch und KI.

    Nagarro veröffentlicht vorläufige Zahlen 2025, Ausblick 2026 & Untersuchungsergebnis
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Umsatz von Nagarro im Jahr 2025 beträgt vorläufig 999,3 Mio. €, was einem Wachstum von 2,8 % gegenüber 2024 entspricht; währungsbereinigt liegt das Wachstum bei 6,1 %.
    • Das Gross Profit stieg 2025 auf 321,3 Mio. € (Gross Margin von 32,2 %), im Vergleich zu 295,8 Mio. € (30,4 %) im Vorjahr.
    • Das bereinigte EBITDA sank 2025 auf 138,2 Mio. € (Marge von 13,8 %), während das EBITDA bei 118,7 Mio. € lag; die EBITDA-Marge lag bei 13,8 %.
    • Für 2026 erwartet Nagarro einen Umsatz zwischen 1.000 und 1.060 Mio. €, eine Gross Margin von rund 32 % und eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 14,5 % und 15,5 %.
    • Die unabhängige Untersuchung hat keine Hinweise auf Betrug oder Fehlverhalten bei Nagarro gefunden; frühere Vorwürfe wurden als unbegründet bewertet.
    • Nagarro entwickelt sich trotz eines schwierigen Nachfrageumfelds weiterhin positiv und fokussiert auf das neue Geschäftsparadigma „Fluidic Intelligence“, das Mensch und KI verbindet.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Nagarro ist am 29.04.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.562,53PKT (+2,41 %).


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