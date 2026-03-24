technotrans Surges: 40% EBIT Growth & Record Cash Flow Achieved
Technotrans delivered record profitability in 2025, boosting EBIT, cash flow and ROCE, and now sets its sights on further growth with ambitious 2026 targets.
- Technotrans increased its EBIT by 40% to €17.3 million in 2025, with a margin of 7.1%
- Revenue grew slightly to €244.0 million, despite challenging economic conditions
- Free cash flow reached an all-time high of €16.6 million, nearly doubling from the previous year
- The company’s ROCE increased to 16.8%, surpassing guidance and previous levels
- The Technology segment's revenue rose to €184.6 million with an EBIT of €8.2 million, while the Services segment generated €59.4 million in revenue and €9.3 million EBIT
- For 2026, technotrans forecasts revenue between €240-260 million, with an EBIT margin of 6.5-8.5%, and a slightly above €10 million free cash flow
The next important date, Annual Report 2025, at Technotrans is on 24.03.2026.
+0,39 %
+1,99 %
-3,03 %
-24,04 %
+48,41 %
-5,36 %
-0,58 %
+52,83 %
-7,32 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte