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    technotrans Surges: 40% EBIT Growth & Record Cash Flow Achieved

    Technotrans delivered record profitability in 2025, boosting EBIT, cash flow and ROCE, and now sets its sights on further growth with ambitious 2026 targets.

    technotrans Surges: 40% EBIT Growth & Record Cash Flow Achieved
    • Technotrans increased its EBIT by 40% to €17.3 million in 2025, with a margin of 7.1%
    • Revenue grew slightly to €244.0 million, despite challenging economic conditions
    • Free cash flow reached an all-time high of €16.6 million, nearly doubling from the previous year
    • The company’s ROCE increased to 16.8%, surpassing guidance and previous levels
    • The Technology segment's revenue rose to €184.6 million with an EBIT of €8.2 million, while the Services segment generated €59.4 million in revenue and €9.3 million EBIT
    • For 2026, technotrans forecasts revenue between €240-260 million, with an EBIT margin of 6.5-8.5%, and a slightly above €10 million free cash flow

    The next important date, Annual Report 2025, at Technotrans is on 24.03.2026.


    Technotrans

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