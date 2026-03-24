technotrans: EBIT um 40 % gesteigert, Rekord-Free-Cashflow erreicht!
technotrans setzt 2025 neue Bestmarken: Umsatz, Ergebnis und Free Cashflow steigen deutlich, Profitabilität und Ausblick 2026 unterstreichen die Stärke des Konzerns.
- Der Konzernumsatz von technotrans stieg im Geschäftsjahr 2025 auf 244,0 Mio. € und liegt damit über dem Vorjahr (238,1 Mio. €)
- Das EBIT wurde um 40 % auf 17,3 Mio. € gesteigert, die EBIT-Marge verbessert sich auf 7,1 %
- Der Free Cashflow erreichte mit 16,6 Mio. € ein Allzeithoch, fast doppelt so hoch wie im Vorjahr (8,5 Mio. €)
- Die Profitabilität wurde durch die Steigerung der EBIT-Marge auf 7,1 % und den ROCE auf 16,8 % deutlich verbessert
- Das Segment Technology steigerte Umsatz und EBIT deutlich, während das Segment Services stabile Ergebnisse mit hoher Profitabilität erzielte
- Für 2026 wird ein Konzernumsatz zwischen 240 und 260 Mio. € sowie eine EBIT-Marge zwischen 6,5 und 8,5 % erwartet, mit einer geplanten Dividende von 0,83 € je Aktie
Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei Technotrans ist am 24.03.2026.
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