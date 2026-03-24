MCH Group: Profitabilität im Jahr 2025 deutlich gesteigert!
Trotz Gegenwind am Markt legt die MCH Group 2025 kräftig zu: höhere Profitabilität, starkes Wachstum bei Art Basel und klare Weichenstellungen für 2026.
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- Die MCH Group hat im Jahr 2025 ihre Profitabilität deutlich gesteigert, insbesondere durch eine Erhöhung des EBITDA um rund 50 Prozent
- Trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds konnte die Gruppe eine positive Cash-Generation von über CHF 30 Millionen erzielen, unter anderem durch den Verkauf einer Liegenschaft
- Der Umsatz lag 2025 bei CHF 429,6 Mio., was bei konstanten Wechselkursen einem Wachstum von 2 Prozent entspricht, jedoch durch negative Währungseffekte leicht darunter lag
- Art Basel bleibt der zentrale Wachstumstreiber, mit Expansion in neue Märkte wie Qatar und der Einführung digitaler Formate wie Zero/10
- Die Geschäftsbereiche Exhibitions & Events, Live Marketing Solutions und MC² erzielten starke Ergebnisse, mit über 680.000 Teilnehmern, mehr als 2.300 Projekten und Rekordumsätzen bei MCH Global
- Für 2026 plant die MCH Group die Weiterentwicklung ihrer Plattformen, die erste Art Basel Qatar im Februar und den Start des Futurific Institute in Basel, um globale Innovationen und Communities zu fördern
Der Kurs von MCH Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,0750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,09 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,0850EUR das entspricht einem Plus von +0,25 % seit der Veröffentlichung.
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