    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMCH Group AktievorwärtsNachrichten zu MCH Group
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    MCH Group: Profitabilität im Jahr 2025 deutlich gesteigert!

    Trotz Gegenwind am Markt legt die MCH Group 2025 kräftig zu: höhere Profitabilität, starkes Wachstum bei Art Basel und klare Weichenstellungen für 2026.

    MCH Group: Profitabilität im Jahr 2025 deutlich gesteigert!
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Die MCH Group hat im Jahr 2025 ihre Profitabilität deutlich gesteigert, insbesondere durch eine Erhöhung des EBITDA um rund 50 Prozent
    • Trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds konnte die Gruppe eine positive Cash-Generation von über CHF 30 Millionen erzielen, unter anderem durch den Verkauf einer Liegenschaft
    • Der Umsatz lag 2025 bei CHF 429,6 Mio., was bei konstanten Wechselkursen einem Wachstum von 2 Prozent entspricht, jedoch durch negative Währungseffekte leicht darunter lag
    • Art Basel bleibt der zentrale Wachstumstreiber, mit Expansion in neue Märkte wie Qatar und der Einführung digitaler Formate wie Zero/10
    • Die Geschäftsbereiche Exhibitions & Events, Live Marketing Solutions und MC² erzielten starke Ergebnisse, mit über 680.000 Teilnehmern, mehr als 2.300 Projekten und Rekordumsätzen bei MCH Global
    • Für 2026 plant die MCH Group die Weiterentwicklung ihrer Plattformen, die erste Art Basel Qatar im Februar und den Start des Futurific Institute in Basel, um globale Innovationen und Communities zu fördern

    Der Kurs von MCH Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,0750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,09 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,0850EUR das entspricht einem Plus von +0,25 % seit der Veröffentlichung.


    MCH Group

    -3,28 %
    -9,34 %
    -15,28 %
    +3,69 %
    +8,67 %
    -8,53 %
    -65,76 %
    -80,35 %
    ISIN:CH0039542854WKN:A0Q16U





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    MCH Group: Profitabilität im Jahr 2025 deutlich gesteigert! Trotz Gegenwind am Markt legt die MCH Group 2025 kräftig zu: höhere Profitabilität, starkes Wachstum bei Art Basel und klare Weichenstellungen für 2026.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     