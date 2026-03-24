    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    AKTIEGO

    273 Aufrufe 273 0 Kommentare 0 Kommentare

    Im Schatten von Centerra und Thesis: Ein übersehener Explorer im Zentrum einer aktiven Gold-Kupfer-Bergbauregion

    24.03.26 / In der Toodoggone Bergbauregion in British Columbia treffen derzeit extreme Bewertungsunterschiede aufeinander – innerhalb desselben geologischen Systems.

     

    -          Centerra Gold (ISIN:CA1520061021, WKN: A0B6PD) entwickelt mit Kemess ein Projekt mit wirtschaftlicher Bewertung im Milliardenbereich.

    -          Thesis Gold (ISIN:CA8839301097, WKN: A3EP87) weist auf Basis fortgeschrittener Studien ebenfalls Projektwerte in Milliardenhöhe aus.

    -          Amarc Resources (ISIN:CA0229121094, WKN: 907038) hat nach bedeutenden porphyrischen Kupfer-Gold-Entdeckungen ein Earn-In-Programm mit einem der weltweit größten Kupferproduzenten etabliert.

    -          TDG Gold Corp (ISIN:CA87190J1057, WKN: A3CUPK) kontrolliert rund 50.000 Hektar und wird im dreistelligen Millionenbereich bewertet.

     

    Und genau zwischen diesen Projekten liegt:

     

    Hi-View Resources (ISIN:CA42841L2075, WKN: A419HN)

    Dieselbe Geologie. Dieselbe Infrastruktur. Eine völlig andere Bewertung.

     

    Regionale Realität statt Theorie

     

    Alle genannten Unternehmen operieren entlang desselben strukturellen Trends innerhalb der Toodoggone Bergbauregion.

     

    Die Region verfügt über:

     

    -          nachgewiesene historische Produktion von Gold und Kupfer

    -          bestehende Infrastruktur (Straßen, Strom, Verarbeitungsanlagen)

    -          aktive Explorations- und Entwicklungsprogramme

    -          signifikante Kapitalzuflüsse durch internationale Bergbaukonzerne

     

    Große Produzenten investieren nicht isoliert.

     

    Sie positionieren sich in mineralisierten Systemen, die mehrere Lagerstätten tragen können.

     

    Geologische Strukturen enden nicht an Claim-Grenzen.

     

    Bewertung pro Hektar: Die Diskrepanz wird messbar

     

    Innerhalb derselben Bergbauregion zeigen sich deutliche Unterschiede in der Bewertung je Hektar:

     

    -          Centerra Gold ~153.000 CAD je ha

    -          Thesis Gold ~17.600 CAD je ha

    -          Amarc Resources ~5.600 CAD je ha

    -          TDG Gold ~3.700 CAD je ha

    -          Sun Summit ~1.600 CAD je ha

    -          Finlay Minerals ~1.080 CAD je ha

    -          Hi-View Resources ~430 CAD je ha

     

    Der Unterschied ist nicht graduell. Er ist strukturell.

     

    Selbst konservative Bewertungsansätze zeigen:

     

    Hi-View wird im Verhältnis zur Fläche und Lage deutlich unterhalb vergleichbarer Unternehmen gehandelt.

     

    Die Bewertungsannahme des Marktes

     

    Die aktuelle Bewertung impliziert faktisch, dass die Wahrscheinlichkeit einer wirtschaftlich relevanten Entdeckung im Zentrum einer aktiven Gold (ISIN:XD0002747026, WKN:CG3AB0) und Kupfer (ISIN:XC0005705501) Bergbauregion nahezu null ist.

     

    Mit anderen Worten:

     

    Der Markt bewertet das Projekt derzeit so, als ob trotz vorhandener Datenbasis keine substanzielle Entdeckung zu erwarten wäre.

     

    Dabei liegen bereits mehrere Hinweise vor:

     

    Historische Arbeiten auf Golden Stranger weisen auf eine Mineralisierung hin, darunter eine historische Schätzung von rund 498.905 Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 2,74 Gramm pro Tonne sowie hochgradige Einzelwerte von bis zu 111,5 Gramm Gold und 2.740 Gramm Silber pro Tonne.

     

    Ergänzt werden diese Daten durch Kupferanomalien und geophysikalische Signaturen in weiteren Zielgebieten, die auf mögliche porphyrische Systeme in der Tiefe hindeuten.

     

    Diese Daten entsprechen nicht den heutigen Berichtsstandards, liefern jedoch genau die Art von Indikatoren, auf deren Basis Explorationsprogramme aufgebaut werden.

     

    Die aktuelle Bewertung setzt dennoch implizit voraus, dass:

     

    -          historische Ergebnisse keine Aussagekraft besitzen

    -          geophysikalische Anomalien nicht zu mineralisierten Systemen führen

    -          trotz regional bestätigter Lagerstätten kein zusammenhängendes System vorliegt

     

    Das entspricht einer Annahme nahe dem Worst-Case-Szenario.

     

    Sollte sich diese Annahme als zu konservativ erweisen, kann bereits die Bestätigung bestehender Hinweise zu einer Neubewertung führen – noch bevor eine endgültige Entdeckung vorliegt.

     

    Marktmechanik bei Exploration

     

    In etablierten Bergbauregionen erfolgt Neubewertung selten linear.

     

    Typischer Ablauf:

     

    1. Frühe Exploration wird ignoriert
    2. Erste Bohrdaten bestätigen eine These
    3. Markt passt Erwartungen sprunghaft an
    4. Kapital und Aufmerksamkeit folgen

     

    Mehrere heute hoch bewertete Unternehmen in der Region durchliefen genau diesen Prozess.

     

    Der größte Teil der Wertentwicklung entsteht typischerweise vor einer möglichen Übernahme.

     

    Positionierung im System

     

    Hi-View kontrolliert rund 27.800 Hektar innerhalb derselben mineralisierten Struktur wie benachbarte Projekte.

     

    Das Portfolio umfasst:

     

    -          epithermale Gold-Silber-Ziele

    -          potenzielle porphyrische Kupfer-Gold-Systeme

    -          geophysikalische Anomalien

    -          historische hochgradige Ergebnisse

     

    Mehrere Zieltypen. Unterschiedliche Tiefen. Dasselbe geologische Umfeld.

     

    Fazit

     

    In der Toodoggone Bergbauregion stehen:

     

    -          milliardenschwere Projekte

    -          strategische Beteiligungen globaler Produzenten

    -          neunstellige Investitionsprogramme

     

    einer Microcap-Bewertung im Zentrum desselben Systems gegenüber. Die Diskrepanz zwischen Lage und Bewertung ist offensichtlich. Frühphase bedeutet Risiko.

     

    Aber in etablierten Bergbauregionen bedeutet sie oft auch:

    noch nicht eingepreiste Wahrscheinlichkeit.

     

    Ob sich diese Wahrscheinlichkeit bestätigt, entscheiden die kommenden Explorationsarbeiten.

     

    Weitere Informationen:

     

    Ein ausführlicher Bericht zur geologischen Argumentation, zur Bewertungsrelation in der Region finden Sie hier:

     

    https://aktiego.com/sonderbeitrag/zwischen-den-milliardenprojekten-cen ...

     

    Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:

     

    Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen.Bai Media Group Ltd. und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der Bai Media Group Ltd. und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf das jeweils genannte Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der Bai Media Group Ltd. der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner besteht zwischen dem hier erwähnten Unternehmen oder mit ihm verbundenen Unternehmen und der Bai Media Group Ltd. ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von Bai Media Group Ltd. ist untersagt.

     

    Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://aktiego.com/haftungsausschluss/

     

    Kontakt

    www.aktiego.com ist ein Service von:

     

    Bai Media Group Ltd.

    First Floor Office

    3 Hornton Place

    London, W8 4LZ

    United Kingdom

    E-Mail: info@aktiego.com

    Geschäftsführer: Charles Lim

     



    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEGO Im Schatten von Centerra und Thesis: Ein übersehener Explorer im Zentrum einer aktiven Gold-Kupfer-Bergbauregion 24.03.26 / In der Toodoggone Bergbauregion in British Columbia treffen derzeit extreme Bewertungsunterschiede aufeinander – innerhalb desselben geologischen Systems. -          Centerra Gold (ISIN:CA1520061021, WKN: A0B6PD) entwickelt mit Kemess ein …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     