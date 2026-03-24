Japans Inflation fällt unter BoJ-Ziel – Nikkei reagieren mit Kurssprung

Japans Inflation hat im Februar eine überraschende Wende genommen und ist erstmals seit fast vier Jahren unter das Ziel der Zentralbank gefallen. Während die Preise langsamer steigen, reagieren die Finanzmärkte mit Kursgewinnen – doch für die Geldpolitik wird die Lage zunehmend komplex.

Die Kerninflation, die volatile Lebensmittelpreise ausklammert, stieg im Februar nur noch um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit fiel sie erstmals seit März 2022 unter das Ziel der Bank of Japan (BoJ) von 2 Prozent. Im Januar hatte die Rate noch bei 2,0 Prozent gelegen.

Auch die Gesamtinflation kühlte sich weiter ab: Die Verbraucherpreise stiegen lediglich um 1,3 Prozent nach 1,5 Prozent im Vormonat – der vierte Rückgang in Folge. Auf Monatsbasis sanken die Preise sogar um 0,2 Prozent und setzten damit eine dreimonatige Abwärtsserie fort.

Die BoJ hatte erst 2024 ihre lockere Geldpolitik beendet und die Zinsen schrittweise angehoben. Nun droht die schwächere Inflation die Argumentationsbasis für weitere Zinserhöhungen zu untergraben.

Staatliche Eingriffe drücken Preise

Haupttreiber der sinkenden Inflation sind staatliche Maßnahmen zur Entlastung der Haushalte. Subventionen für Strom und Gas führten zu einem drastischen Rückgang der Energiekosten um 9,1 Prozent im Jahresvergleich.

Zusätzlich senkten steuerliche Eingriffe auf Benzinpreise die Inflation laut Regierung um fast einen Prozentpunkt. Auch Bildungskosten gingen deutlich zurück: Studiengebühren fielen um 9,6 Prozent, nachdem staatliche Zuschüsse ausgeweitet wurden.

Diese politischen Eingriffe verzerren jedoch das Inflationsbild erheblich. Die BoJ kündigte deshalb an, bis zum Sommer einen neuen Preisindikator einzuführen, der solche Einmaleffekte herausrechnet, um die "echte" Inflation besser zu messen.

Börsen steigen, Yen fällt

Die Finanzmärkte reagierten positiv auf die Daten. Der Nikkei 225 sprang um 1,9 Prozent auf rund 52.500 Punkte, während der breiter gefasste Topix um 2,5 Prozent zulegte. Gleichzeitig geriet der Yen unter Druck und schwächte sich auf 158,5 je US-Dollar ab.

Geopolitik verschärft das Dilemma der Notenbank

Zusätzlichen Druck bringt der Konflikt im Nahen Osten, der die Ölpreise zuletzt wieder steigen ließ. Für Japan als energieimportabhängige Volkswirtschaft ist dies ein zweischneidiges Schwert: Steigende Energiepreise treiben zwar die Inflation, belasten aber gleichzeitig Unternehmen und Konsum.

Die BoJ steht damit vor einem schwierigen Balanceakt. Eine weitere Zinserhöhung könnte die ohnehin fragile Konjunktur gefährden. Japans Wirtschaft wuchs im vierten Quartal lediglich um 0,1 Prozent und entging nur knapp einer Rezession.

Ausblick: BoJ dürfte vorerst abwarten

Ökonomen erwarten daher, dass die Notenbank zunächst eine abwartende Haltung einnimmt. Zwar signalisiert Gouverneur Kazuo Ueda weiterhin Bereitschaft zu weiteren Zinserhöhungen, doch die Unsicherheit über die tatsächliche Inflationsdynamik dürfte kurzfristige Schritte bremsen.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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