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    INDUS Holding: Solides Geschäft 2025 & 1,30 EUR Dividende vorgeschlagen

    Trotz Gegenwind behauptet sich INDUS 2025 mit robustem Wachstum, solider Profitabilität und starkem Auftragspolster – und blickt zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2026.

    INDUS Holding: Solides Geschäft 2025 & 1,30 EUR Dividende vorgeschlagen
    Foto: INDUS Holding AG
    • Das Geschäftsjahr 2025 wurde von INDUS trotz herausfordernder wirtschaftlicher Bedingungen solide abgeschlossen.
    • Der Umsatz stieg leicht auf 1.735,4 Mio. EUR, das adjusted EBITA lag bei 147,8 Mio. EUR mit einer Marge von 8,5 %.
    • Der Auftragseingang erhöhte sich um 15,1 % auf 1.854,3 Mio. EUR, der Auftragsbestand lag bei 705,9 Mio. EUR, deutlich über Vorjahr.
    • Das Ergebnis je Aktie stieg auf 2,77 EUR, der Free Cashflow betrug 124,0 Mio. EUR, und die Eigenkapitalquote lag bei 38,4 %.
    • Für 2026 prognostiziert INDUS einen Umsatz zwischen 1,80 und 1,95 Mrd. EUR sowie einen adjusted EBITA zwischen 150 und 170 Mio. EUR, mit einer Marge von 7,5 % bis 9,5 %.
    • Der Dividendenvorschlag für 2025 beträgt 1,30 EUR je Aktie, was eine Dividendenrendite von 4,6 % im Vergleich zum Jahresschlusskurs 2025 ergibt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei INDUS Holding ist am 24.03.2026.

    Der Kurs von INDUS Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,44 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 28,33EUR das entspricht einem Plus von +0,09 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.562,53PKT (+2,41 %).


    INDUS Holding

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    ISIN:DE0006200108WKN:620010





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