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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Erneuter Rückschlag erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax fällt wegen Irankrieg und Marktunsicherheit
    • US-Börsen steigen nach Trumpankündigung und Hoffnung
    • Asienmärkte erholen sich leicht nach Entspannung
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Erneuter Rückschlag erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)

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    DEUTSCHLAND: - IM MINUS ERWARTET - Die massive Zwischenerholung vom Montagmittag bleibt zunächst ein Strohfeuer in den Wirren des Iran-Kriegs. Am Dienstag zeichnet sich jedenfalls wieder ein deutlicher Rückschlag ab. Der Broker IG taxierte den Dax am siebzehnten Handelstag nach Kriegsausbruch zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 1,1 Prozent tiefer auf 22.404 Punkte. Am Montag war der Dax mit 21.863 Punkten zunächst auf einen Tiefpunkt seit April 2025 abgesackt, bevor eine Kurznachricht des US-Präsidenten auf seiner Plattform Truth Social für Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende und eine entsprechende Erholungsrally sorgte.

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    USA: - IM PLUS - An den US-Börsen hat am Montag die vage Hoffnung auf eine Entspannung des Iran-Kriegs für Gewinne gesorgt. US-Präsident Donald Trump setzte seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für fünf Tage aus mit dem Hinweis, es gebe "produktive Gespräche". Der Leitindex Dow Jones Industrial legte daraufhin um 1,38 Prozent auf 46.208,47 Zähler zu. Am Freitag war der Dow auf den tiefsten Stand seit September gefallen. Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dementierte allerdings die Aussagen Trumps: Es habe keine Verhandlungen mit den USA gegeben. Der marktbreite S&P 500 erholte sich zum Wochenauftakt um 1,15 Prozent auf 6.581,00 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,22 Prozent und schloss bei 24.188,59 Zählern. Beide Börsenbarometer waren am Freitag wegen des Kriegs im Nahen Osten ebenfalls auf Tiefstände seit September abgerutscht.

    ASIEN: - TENDENZ - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag nach der Verschiebung angedrohter Angriffe auf iranische Kraftwerke durch US-Präsident Donald Trump etwas von ihren Verlusten zum Wochenstart erholt. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende etwas mehr als ein Prozent zu. In China und Hongkong ging es ebenfalls nach oben.

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    DAX 22653,86 1,22%
    XDAX 22787,38 2,54%
    EuroSTOXX 50 5574,32 1,33%
    Stoxx50 4818,60 0,85%

    DJIA 46208,47 1,38%
    S&P 500 6581,00 1,15%
    NASDAQ 100 24188,59 1,22%
    °

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    RENTEN:

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    Bund-Future 125,36 -0,07%
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    DEVISEN:

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    Euro/USD 1,1583 -0,26%
    USD/Yen 158,66 0,14%
    Euro/Yen 183,78 -0,12%
    °

    BITCOIN:

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    Bitcoin
    (USD, Bitstamp)
    Bitcoin 70.364 -0,73%
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    ROHÖL:

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    Brent 103,02 +3,08% WTI 91,19 +3,48% °

    /zb




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