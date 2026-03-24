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    Mehrere Einschläge in Tel Aviv bei iranischem Raketenangriff

    Für Sie zusammengefasst
    • Iranischer Raketenangriff traf Tel Aviv mehrfach
    • Sechs Verletzte an vier Einschlagsorten gemeldet
    • Raketentrümmer und Rauch über Tel Aviv gesehen
    Mehrere Einschläge in Tel Aviv bei iranischem Raketenangriff
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Bei einem iranischen Raketenangriff auf Israel hat es in der Küstenmetropole Tel Aviv nach Angaben von Sanitätern mehrere Einschläge gegeben. An vier Einschlagsorten seien sechs Menschen verletzt worden, berichtete der Rettungsdienst Magen David Adom nach Angaben des Nachrichtenportals "ynet". Nach Polizeiangaben handelte es sich um den Einschlag von Raketentrümmern. Videoaufnahmen zeigten, wie an einem Ort Rauch aufstieg. Einwohner Tel Avivs berichteten, sie hätten starke Explosionsgeräusche gehört. Vorher hatte es in der Mittelmeerstadt erneut Raketenalarm gegeben./le/DP/zb





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