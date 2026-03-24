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    Drägerwerk: Rekordumsatz, Gewinnsprung & dritte Dividendenerhöhung 2025

    Dräger setzt 2025 neue Bestmarken: Rekordumsatz, steigende Margen und eine erneut erhöhte Dividende unterstreichen die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens.

    Drägerwerk: Rekordumsatz, Gewinnsprung & dritte Dividendenerhöhung 2025
    Foto: Drägerwerk AG
    • Dräger verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz von rund 3.482 Mio. Euro, was eine Steigerung um 111 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
    • Der Auftragseingang stieg währungsbereinigt um 7,7 % auf 3.569 Mio. Euro, getrieben durch hohe Nachfrage in beiden Segmenten.
    • Das EBIT erhöhte sich um 20,3 % auf über 233 Mio. Euro, trotz Belastungen durch US-Importzölle und Währungseffekte.
    • Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 6,7 % (2024: 5,8 %), die Bruttomarge stieg auf 45,2 %.
    • Für 2025 wird eine Dividende von 2,21 Euro je Stammaktie und 2,27 Euro je Vorzugsaktie vorgeschlagen, die dritte Erhöhung in Folge.
    • Für 2026 wird ein Umsatzanstieg von 1,0 bis 5,0 % (währungsbereinigt 2,0 bis 6,0 %) und eine EBIT-Marge von 5,0 bis 7,5 % prognostiziert.

    Der Kurs von Draegerwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 88,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,50 % im Minus.
    19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 88,80EUR das entspricht einem Plus von +0,11 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.562,53PKT (+2,41 %).


    Draegerwerk

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