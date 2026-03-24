Beteiligungsgesellschaft Indus erwartet moderates Wachstum - Dividende angehoben
- Umsatzziel 1,80 bis 1,95 Milliarden Euro geplant
- Bereinigtes EBITA 150 bis 170 Millionen erwartet
- Nachsteuergewinn 69,8 Mio Dividende 1,30 Euro
BERGISCH-GLADBACH (dpa-AFX) - Die Beteiligungsfirma Indus Holding rechnet im laufenden Jahr mit einem "moderaten" Wachstum. So soll der Umsatz auf 1,80 bis 1,95 Milliarden Euro zulegen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) wird zwischen 150 und 170 Millionen Euro erwartet, wie das Unternehmen am Dienstag in Bergisch-Gladbach mitteilte. Die entsprechende Marge soll zwischen 7,5 und 9,5 Prozent liegen.
Wie bereits im Februar auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt, lagen die Erlöse 2025 bei rund 1,74 Milliarden Euro. Beim bereinigten operativen Ergebnis wurden 147,8 Millionen Euro verbucht bei einer Marge von 8,5 Prozent.
Nach Steuern stieg der Gewinn 2025 von 54,7 Millionen Euro im Vorjahr auf 69,8 Millionen Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von niedrigeren Steuern. Für das abgelaufene Geschäftsjahr schlägt Indus eine Dividende von 1,30 Euro je Aktie vor. Im Vorjahr waren es 1,20 Euro./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur INDUS Holding Aktie
Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 28,30 auf Lang & Schwarz (24. März 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der INDUS Holding Aktie um -1,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,44 %.
Die Marktkapitalisierung von INDUS Holding bezifferte sich zuletzt auf 766,52 Mio..
INDUS Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR.
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