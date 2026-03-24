Beteiligungsgesellschaft Indus erwartet moderates Wachstum - Dividende angehoben

Guten Tag!





Als Indusaktionär (und mMn sogar auch als aktienloser Bürger) hofft !an ja darauf, dass das Infrastrukturpaket für zusätzliche Aufträge bei den Indusbeteiligungen und für eine bessere/weniger kaputte/modernere Infrastruktur im Land sorgt. Nötig wäre es.

Aber offdnbar betrachtet die Bundesregierung diese (angeblich ja ZUSÄTZLICHEN) Milliarden ja als "Steinbruch" für alle möglichen Investitionen - es werden wohl zu einem nicht geringen Teil nicht ZUSÄTZLICHE (und nochmal gesagt: dringend nötige) Investitionen finanziert sondern alles Mögliche und bestenfalls handelt es sich dabei wenigstens überhaupt um Investitionen - wenn auch nichg nicht um zusätzliche).





Ich persönlich habe kein Verständnis dafür, wie (auch) diese Regierung ganz offenbar dabei ist, das Land vor die Wand zu fahren. Jedenfalls sehe ich, was das angeht, keinen großen Unterschied mehr zu dem was die Vorgängerregierung alles verbockt hat. Vom "Rüstungspaket" hört man nicht so furchtbar viel von "Zweckentfremdung". Da wird sicher brav in Rüstung für Deutschland und Rüstungsgüter für die Ukraine investiert. Ich persönlich sehe da die Prioritäten inzwischen vollkommen falsch gesetzt.

Und wenn ich mir dann die beschönigenden Erklärungen aus dem Finanzministerium oder von Herrn Spahn anhören muss werde ich fast zum Wutbürger - ohne das politisch zu sein - genauso wie wenn ich mir in irgendwelchen Talkshows von im Regelfall älteren und schön gemütlich im Studio sitzenden Menschen sagen lassen muss, dass die heute selbstverständlich Wehrdienst und nicht mehr Zivildienst leisten würden - wegen der Bedrohungslage. Vielleicht muss man den offenbar schon leicht löchrigen Gehirnen dieser Sesselkrieger nochmal in Erinnerung rufen, dass es früher den Warschauer Pakt gab, dessen Raketen Richtung Westen gerichtet waren und der direkt an der deutschen Grenze "stand" - viel mehr Bedrohungslage sehe ich heute auch nicht.









Sorry für OT!!! Zurück zur Aktie der Indus: Wahrscheinlich ist man als Aktionär der Indus gut beraten, sich keine nennenswerten Effelte aus dem Infrastrukturpaket zu erwarten. Gut, dass mWn die Indus selber da auch keine größeren Effekte eingerechnet hat und noch besser, dass die Indusbeteiligungen nur rund 50% ihrer Umsätze noch in Deutschland machen.





Trotz allem wünsche ich einen schönen und sonnigen Tag allerseits.