ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt SAP auf 'Neutral' - Ziel runter auf 175 Euro
- JPMorgan senkt SAP-Kursziel von 260 auf 175 Euro
- Aktienrating abgestuft von Overweight auf Neutral
- Cloudmigration senkt CCB-Erlöse und erhöht Risiken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von 260 auf 175 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Seine Empfehlung für die Walldorfer habe auf einer erwarteten Wachstumsbeschleunigung und Margenexpansion beruht, schrieb Toby Ogg am Montagabend. Aber das Bild habe sich geändert. Die vertraglich zugesicherten Clouderlöse (CCB) könnten im Zuge der Migration in die Cloud zunächst weiter abnehmen. Damit werde eine gute Kursentwicklung eher schwierig. Zudem sieht Ogg weiteren Gegenwind: So könnte der Umbau des Geschäftsmodells zu höheren Ergebnisschwankungen führen und der härtere Wettbewerb verstärke den Investitionsbedarf./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 00:15 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 150,5 auf Lang & Schwarz (24. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -10,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,39 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 184,99 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +16,06 %/+72,44 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 175 Euro
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Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600
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die 150€ werden gehalten
Die Stabilisierung hätte auch vorher auf dem Niveau attraktiv und abgeschlossen sein können.
Denke das zwischen 120-130 in der nächsten Woche die Tiefs erreicht sind.
Dann könnte man eine Position bis 170€ laufen lassen können.
Ich würde mich dann aber schon bei 16x,00 verabschieden.
SAP-Chef Klein hat diese Spekulationen wiederholt zurückgewiesen.