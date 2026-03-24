JPMorgan senkt SAP auf 'Neutral' - Ziel runter auf 175 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 150,5 auf Lang & Schwarz (24. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -10,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,39 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 184,99 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +16,06 %/+72,44 % bedeutet.