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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan senkt SAP auf 'Neutral' - Ziel runter auf 175 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt SAP-Kursziel von 260 auf 175 Euro
    • Aktienrating abgestuft von Overweight auf Neutral
    • Cloudmigration senkt CCB-Erlöse und erhöht Risiken
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt SAP auf 'Neutral' - Ziel runter auf 175 Euro
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von 260 auf 175 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Seine Empfehlung für die Walldorfer habe auf einer erwarteten Wachstumsbeschleunigung und Margenexpansion beruht, schrieb Toby Ogg am Montagabend. Aber das Bild habe sich geändert. Die vertraglich zugesicherten Clouderlöse (CCB) könnten im Zuge der Migration in die Cloud zunächst weiter abnehmen. Damit werde eine gute Kursentwicklung eher schwierig. Zudem sieht Ogg weiteren Gegenwind: So könnte der Umbau des Geschäftsmodells zu höheren Ergebnisschwankungen führen und der härtere Wettbewerb verstärke den Investitionsbedarf./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 00:15 / GMT

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    ISIN:DE0007164600WKN:716460

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 150,5 auf Lang & Schwarz (24. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -10,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 184,99 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +16,06 %/+72,44 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 175 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 175,00, was eine Steigerung von +16,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von SAP: 150 € wird vielfach als starker Support gesehen und Kaufsignal, einige erwarten Tiefs bei 120–130 € oder sogar 80–110 €. Diskussionen über Volumenanstieg und Abfall auf ~153 €, Wochenchart/Trendkanal und Seitwärtsbewegung. Optionen bis 2028 bei 150–175 € werden als mögliche Obergrenze gewertet; Skepsis gegenüber Kursen >170–200 €. Ein Nutzer fragt nach SAPs Potenzial im Rüstungsbereich.

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