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    Kopf-an-Kopf-Rennen

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    Tesla kehrt zurück und schließt zu BYD auf – Europas Automarkt legt wieder zu

    Europas Automarkt zieht im Februar leicht an, während Tesla zurück auf Wachstumskurs ist und sich mit BYD ein enges Rennen liefert.

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    Kopf-an-Kopf-Rennen - Tesla kehrt zurück und schließt zu BYD auf – Europas Automarkt legt wieder zu
    Foto: Dall-E

    Der europäische Automarkt hat im Februar ein Comeback hingelegt. Nach einem schwachen Jahresauftakt stiegen die Neuzulassungen leicht an, während der US-Elektroautobauer Tesla erstmals seit über einem Jahr wieder Wachstum verzeichnete. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb mit chinesischen Herstellern wie BYD, die ihre Präsenz in Europa weiter ausbauen.

    Leichtes Wachstum nach schwachem Januar

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    Laut Daten des europäischen Herstellerverbands ACEA stiegen die Neuzulassungen in der EU, Großbritannien und der EFTA im Februar um 1,7 Prozent auf 979.321 Fahrzeuge. In der Europäischen Union allein lag das Plus bei 1,4 Prozent auf 865.437 Autos.

    Trotz des monatlichen Anstiegs gingnen  die Neuzulassungen in den ersten beiden Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,2 Prozent auf rund 1,665 Millionen Fahrzeuge zurück.

    Elektrifizierte Fahrzeuge dominieren den Markt

    Ein zentraler Treiber bleibt die Elektrifizierung. Rund zwei Drittel aller Neuzulassungen entfielen im Februar auf elektrifizierte Fahrzeuge, also batterieelektrische Autos, Plug-in-Hybride und klassische Hybride.

    Besonders dynamisch entwickelten sich die einzelnen Segmente. Plug-in-Hybride verzeichneten ein Wachstum von 32,1 Prozent, batterieelektrische Fahrzeuge legten um 20,6 Prozent zu und Hybridfahrzeuge stiegen um 10,1 Prozent.

    Zusammen erreichten diese Antriebsarten einen Marktanteil von 67 Prozent, deutlich mehr als die 58,5 Prozent im Vorjahresmonat. Der Anteil rein batterieelektrischer Fahrzeuge in der EU stieg seit Jahresbeginn von 15,2 auf 18,8 Prozent.

    Tesla beendet Negativserie

    Besondere Aufmerksamkeit zog die Entwicklung bei Tesla auf sich. Die Neuzulassungen des Unternehmens stiegen im Februar um 11,8 Prozent im Jahresvergleich und beendeten damit eine 13 Monate andauernde Phase rückläufiger Verkaufszahlen.

    Damit liegt Tesla nun nahezu gleichauf mit BYD. Beide Hersteller erreichten im Februar einen Marktanteil von jeweils 1,8 Prozent in Europa. Die Verkäufe des chinesischen Konzerns haben sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

    Im Segment der batterieelektrischen Fahrzeuge kommt Tesla auf einen Marktanteil von 9,3 Prozent und bleibt damit ein zentraler Akteur im europäischen Markt für Elektroautos.

    Europäische Hersteller

    Die etablierten Autobauer zeigen ein uneinheitliches Bild. Volkswagen konnte seine Verkäufe um 2,2 Prozent steigern und bleibt Marktführer in der EU. Der Konzern legte insgesamt um 2,6 Prozent zu, musste jedoch innerhalb der Gruppe Rückgänge bei der Porsche AG von mehr als fünf Prozent hinnehmen.

    Die Opel-Mutter Stellantis verzeichnete ein deutliches Wachstum von 9,5 Prozent und entwickelte sich damit stärker als viele Wettbewerber. Dagegen musste Renault einen Rückgang von 14,3 Prozent hinnehmen.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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