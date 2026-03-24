BERENBERG stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 450 auf 420 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die direkten Auswirkungen des Kriegs im Nahen Osten auf den Triebwerksbauer seien begrenzt, schrieb George McWhirter am Montagabend mit Blick auf die harschen Kursverluste seit dem Ausbruch. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liege inzwischen deutlich unter dem Zehnjahresschnitt. Dies habe es seit 2017 nur zweimal so gegeben./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 18:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 311,2EUR auf Lang & Schwarz (24. März 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 420

Kursziel alt: 450

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

