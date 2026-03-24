JEFFERIES stuft RENAULT SA auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 34 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit ihrer futuREady-Strategie gingen die Franzosen einen unkonventionelleren Weg, um wettbewerbsfähig zu bleiben, schrieb Philippe Houchois am Montagabend. Letztlich müssten sie aber unter Beweis stellen, dass dies der Profitabilität zugutekomme, und nicht lediglich Margen gegen Dividenden getauscht würden./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 14:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 28,17EUR auf Lang & Schwarz (24. März 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

