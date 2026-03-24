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    Ölpreis-Rallye geht weiter

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    Brent wieder über 100 US-Dollar – Markt traut Trumps Entspannungssignal nicht!

    Trotz Trumps Entspannungssignal steigen die Ölpreise wieder: Brent springt wieder über 100 US-Dollar. Die Angst vor neuen Lieferausfällen im Zuge des Iran-Krieges treibt die Ölpreise wieder nach oben!

    Ölpreis-Rallye geht weiter - Brent wieder über 100 US-Dollar – Markt traut Trumps Entspannungssignal nicht!
    Foto: Jacob Ford/AP/dpa

    Die Ölpreise steigen schneller wieder, als viele Anleger nach dem heftigen Ausverkauf zu Wochenbeginn erwartet hatten. Im asiatischen Handel am Dienstag zog der Preis für Brent-Rohöl wieder deutlich an und kletterte erneut über die Marke von 100 US-Dollar je Barrel. Auch die US-Sorte WTI legte kräftig zu. Damit bleibt der Energiemarkt fest im Griff der Spannungen im Nahen Osten.

    Aktuell kostet ein Barrel Brent-Öl 102,47 US-Dollar. Ein Barrel WTI-Öl kostet 90,18 US-Dollar (Stand: 08:37 Uhr).

    Brent-Futures für Mai stiegen zeitweise um mehr als 3 Prozent auf 102,96 US-Dollar je Barrel. Der Kontrakt für WTI gewann 3,6 Prozent auf 91,27 US-Dollar. Die Gegenbewegung kam nur wenige Stunden nach einem massiven Rücksetzer: Am Montag war Brent um rund 11 Prozent eingebrochen und zwischenzeitlich auf etwa 99 US-Dollar gefallen, nachdem der Preis am Freitag noch bei über 112 US-Dollar gelegen hatte.

    Auslöser des Kursrutsches war die Hoffnung auf eine mögliche Beruhigung der Lage. US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, Washington und Teheran hätten in den vergangenen Tagen produktive Gespräche über eine vollständige Beilegung der Feindseligkeiten im Nahen Osten geführt. Zudem habe er Militärschläge auf iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur für fünf Tage aufschieben lassen.

    Doch am Markt hält sich das Vertrauen in diese Darstellung offenkundig in Grenzen. Denn aus Teheran kamen umgehend widersprüchliche Signale. Genau diese Unsicherheit treibt die Preise nun wieder nach oben. Händler fürchten, dass der Konflikt länger andauern und die Energieversorgung in der Region weiter belasten könnte.

    Besonders im Fokus steht die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Schlagadern des globalen Ölhandels. Vor Ausbruch der Eskalation liefen dort rund 20 Prozent des weltweiten seeseitigen Öltransports hindurch. Inzwischen sind die Ströme laut den Berichten massiv beeinträchtigt. Zwar soll der Iran eine sichere Passage für Schiffe erlauben, allerdings nicht für Schiffe, die mit seinen Feinden in Verbindung gebracht werden.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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