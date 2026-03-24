IT-Dienstleister Nagarro verdient 2025 operativ weniger
- Ebitda sank vorläufig um 6,3 Prozent auf 138 Mio
- Umsatz stieg um 2,8 Prozent auf 999 Millionen Euro
- Untersuchung entlastet Nagarro kein Fehlverhalten
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro hat im vergangenen Geschäftsjahr operativ einen Gewinnrückgang verbucht. Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank auf vorläufiger Basis im Jahresvergleich um 6,3 Prozent auf rund 138 Millionen Euro, wie der IT-Dienstleister am Dienstag überraschend mitteilte. Die entsprechende Marge sank von 15,2 auf 13,8 Prozent. Das Unternehmen begründete den Rückgang mit dem schwachen US-Dollar gegenüber dem Euro. Dieser habe zu einer Wertminderung auf konzerninterne Darlehen geführt.
Der Umsatz legte um 2,8 Prozent auf 999 Millionen Euro zu. Nagarro erreichte damit die zuletzt vom Vorstand anvisierten Jahresziele. Das Unternehmen hatte seine Jahresprognosen wegen der Dollar-Schwäche im Sommer gesenkt.
Für das laufende Jahr peilt das Management auf Basis aktueller Wechselkurse einen Erlös von 1,0 bis 1,06 Milliarden Euro an. Davon sollen 14,5 bis 15,5 Prozent als operatives Ergebnis (bereinigte Ebitda-Marge) hängen bleiben. Das Unternehmen will seinen geprüften Geschäftsbericht 2025 am 29. April veröffentlichen.
Zudem sieht sich das Unternehmen nach einer unabhängigen Untersuchung von früheren Vorwürfen entlastet. Keine der Behauptungen aus früheren Medienberichten oder Kommentaren von Leerverkäufern habe sich als begründet erwiesen, hieß es in der Mitteilung. "Die Schlussfolgerungen sind eindeutig: Es wurden weder Fehlverhalten noch Betrug festgestellt", sagte Aufsichtsratschef Christian Bacherl. Allerdings wolle Nagarro nun bestimmte Prozesse im eigenen Haus verbessern./mne/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie
Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 47,91 auf Lang & Schwarz (24. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um -1,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 674,20 Mio..
Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +55,48 %/+94,35 % bedeutet.
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👍 danke, stimmt, die Dividende hatte ich übersehen! Entspricht ja ungefähr dem JÜ von rund 12 Mio Euro.
Hallo zusammen - ich drehe jetzt quasi schon seit Monaten die Berichte vor und zurück und werde einfach nicht schlau daraus!