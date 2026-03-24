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    Drägerwerk zahlt erneut mehr Dividende

    Für Sie zusammengefasst
    • Drägerwerk schlägt höhere Dividende für 2025 vor
    • Ausschüttung 2,21 Euro Stamm, 2,27 Euro Vorzug
    • Überschuss 2025 stieg knapp 12 Prozent auf 139,5 Mio
    Drägerwerk zahlt erneut mehr Dividende
    Foto: Drägerwerk AG

    LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk will erneut an seine Aktionäre höhere Dividenden zahlen. Der Konzern will der Hauptversammlung für 2025 eine Ausschüttung von 2,21 Euro je Stammaktie und von 2,27 Euro je Vorzugsaktie vorschlagen, wie Drägerwerk am Dienstag in Lübeck bei der Vorlage endgültiger Ergebnisse mitteilte. Für 2024 hatten die Dividenden 1,97 Euro je Stammaktie und 2,03 Euro je Vorzugsaktie betragen. Drägerwerk hatte bereits Mitte Januar Umsatz- und operative Gewinnzahlen für das vergangene Jahr sowie einen Ausblick für 2026 vorgelegt. Der auf die Aktionäre anfallende Überschuss stieg 2025 um gut 12 Prozent auf knapp 139,5 Millionen Euro./mne/stk

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    ISIN:DE0005550636WKN:555063

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie

    Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 88,90 auf Tradegate (24. März 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um +5,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 768,84 Mio..

    Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Von den letzten 2 Analysten der Draegerwerk Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten.




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