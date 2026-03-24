Drägerwerk zahlt erneut mehr Dividende
- Drägerwerk schlägt höhere Dividende für 2025 vor
- Ausschüttung 2,21 Euro Stamm, 2,27 Euro Vorzug
- Überschuss 2025 stieg knapp 12 Prozent auf 139,5 Mio
LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk will erneut an seine Aktionäre höhere Dividenden zahlen. Der Konzern will der Hauptversammlung für 2025 eine Ausschüttung von 2,21 Euro je Stammaktie und von 2,27 Euro je Vorzugsaktie vorschlagen, wie Drägerwerk am Dienstag in Lübeck bei der Vorlage endgültiger Ergebnisse mitteilte. Für 2024 hatten die Dividenden 1,97 Euro je Stammaktie und 2,03 Euro je Vorzugsaktie betragen. Drägerwerk hatte bereits Mitte Januar Umsatz- und operative Gewinnzahlen für das vergangene Jahr sowie einen Ausblick für 2026 vorgelegt. Der auf die Aktionäre anfallende Überschuss stieg 2025 um gut 12 Prozent auf knapp 139,5 Millionen Euro./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 88,90 auf Tradegate (24. März 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um +5,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 768,84 Mio..
Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Von den letzten 2 Analysten der Draegerwerk Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten.
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Super Zahlen, super Auftragseingang, super Margenpotential bis 2030, super Dividendenrendite bei den Stammaktien - hier stimmt einfach gerade alles, am Ende werden die Aktionäre Stefan Dräger gar nicht in Rente gehen lassen wollen.
Wie bereits im letzten Jahr hat Dräger die Erwartungen des Marktes einfach pulverisiert. Zunehmend wird sichtbar, dass sich die internen Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität auszahlen. Die Bruttomarge konnte trotz Währungseinflüssen und Zöllen wieder solide gesteigert werden. Die logische Konsequenz ist eine Explosion des EBITs. Ein EPS von 8 Euro für 2025 ist in greifbarer Nähe. Somit winkt auch eine satte Dividendenerhöhung auf vielleicht 2,40Euro? Die Guidance für 2026 ist sehr stark, auch wenn sie im Mid-Point "nur" eine Verbesserung gegenüber dem Mid-point letztes Jahr von 75bsp unterstellt. Dies muss man vor dem Hintergrund nach wie vor vorhandener inkrementellen Zoll und Währungsbelastung für 2026 sehen. Die Analysten müssen ihre Schätzungen für 2026 10 bist 15% nach oben nehmen, auch das Umsatzwachstum zieht an. Außerdem sollte Dräger zunehmend das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. Der Erwartung, dass sie es schaffen, in 2030 eine EBIT Marge von 10% zu erzielen, ist in keinster Weise hier eingepreist.
Erster EIndruck Analystencall von heute: